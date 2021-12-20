Запеченная сочная птица придется по вкусу гостям

"Утро" предлагает приготовить на Новый год – 2022 курицу в духовке. Особенность рецепта в том, что птица будет с сюрпризом, то есть вкусной начинкой.



Продукты:

Курица (целая): 2 кг;

Грибы – 300 гр.;

Твердый сыр – 100 гр.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Чеснок – 1 головка;

Соль и перец по вкусу;

Майонез.

Как приготовить курицу на Новый год:

Лук и грибы почистить и мелко нарезать. На сковороде с разогретым растительным маслом сначала обжарить лук, затем добавить грибы.

Сыр натереть, чеснок пропустить через давилку. Смешать в миске с обжаренными луком и грибами. Посолить и поперчить.

Курицу тщательно вымыть и обсушить. Разделать по грудине и "раскрыть".

Начинку нужно аккуратно поместить под кожу птицы.

Положить на смазанный маслом противень кожей вверх, обмазать майонезом. Запекать при 180 градусах около часа (ориентируйтесь на свою духовку).

Курица в духовке готова!