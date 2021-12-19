Быстрое угощение выручит, когда гости уже на пороге

Если 31 декабря нет времени, чтобы посвятить готовке целый день, это еще не повод отказываться от десерта. Выручит рецепт быстрого торта. Готовится он буквально за 10 минут и не требует выпечки.



Продукты:

Печенье ("Юбилейное" или похожее) – 25 шт.;

Молоко – 100 мл.;

Сгущенное молоко вареное – 4-5 ст.л.;

Сметана жирная – 5 ст.л.

Приготовление:

Сначала нужно приготовить крем. Для этого смешайте сгущенку со сметаной и взбейте в блендере. Отложите немного крема для украшения.

Затем подготовьте форму для торта. Застелите ее пленкой или фольгой.

Печенье нужно обмакивать в молоко и укладывать в форму, промазывая слои кремом.

Когда все слои будут уложены, отправьте торт на час в холодильник или морозильную камеру.

Финальный штрих – украшение. Для этого нужно достать торт, переложить на тарелку. Обмазать его кремом. Из печенья сделать крошку, обсыпать торт. Угощение готово!