Салат с селедкой на Новый год – 2022

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Рецепт для тех, кому приелись традиционные блюда

"Утро" предлагает приготовить к новогоднему столу необычный салат с селедкой.

Продукты:

Селедка слабосоленая: 1 шт;

Твердый сыр – 60 гр.;

Помидоры свежие – 2 шт.;

Вареные яйца – 2 шт.;

Красный сладкий лук – 1 шт.;

Майонез.

Приготовление:

Отделить селедку от костей и нарезать кубиками.

Лук нарезать полукольцами и ненадолго замариновать в лимонном соке либо уксусе.

Помидоры нарезать, убрать семечки и лишнюю жидкость. Сыр и яйца натереть.

В салатник выложить ингредиенты слоями.

Первый слой – селедка. Второй – лук. Далее каждый слой немного смазать майонезом. Выложить яйца, сыр, помидоры. На самый верхний слой для украшения можно опять выложить немного сыра либо тертый желток.

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