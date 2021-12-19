Салат с селедкой на Новый год – 2022

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"Утро" предлагает приготовить к новогоднему столу необычный
салат с селедкой.
Селедка слабосоленая: 1 шт;
Твердый сыр – 60 гр.;
Помидоры свежие – 2 шт.;
Вареные яйца – 2 шт.;
Красный сладкий лук – 1 шт.;
Майонез.
Отделить селедку от костей и нарезать кубиками.
Лук нарезать полукольцами и ненадолго замариновать в лимонном соке либо уксусе.
Помидоры нарезать, убрать семечки и лишнюю жидкость. Сыр и яйца натереть.
В салатник выложить ингредиенты слоями.
Первый слой – селедка. Второй – лук. Далее каждый слой немного смазать майонезом. Выложить яйца, сыр, помидоры. На самый верхний слой для украшения можно опять выложить немного сыра либо тертый желток.
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