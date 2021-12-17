Будет лучшим блюдом на новогоднем столе: рецепт говяжьего холодца с гранатом

продолжениеДве пенсии и премии: какие выплаты положены россиянам к Новому году
Особой пикантности закуске добавит гвоздика

Холодец – одно из самых популярных блюд, которое готовят к празднику. У каждой хозяйки есть свой рецепт. Однако всегда хочется попробовать что-то новенькое. Например, можно приготовить ароматный холодец с различными специями и гранатом. 

Ингредиенты

Говяжья рулька – 2,5 кг

Лук – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Яйцо перепелиное – 6 шт.

Соль – 2 ст.л. 

Чеснок – пять зубчиков

Гвоздика

Черный горох

Лавровый лист – 3 шт.

Укроп

Гранат – 1 шт.

Зеленый горошек – 1 банка.

Способ приготовления

Говяжью рульку сварить. Первую воду после закипания слить. Держать на огне три часа. Затем добавить морковь и лук целиком, соль, гвоздику и черный перец. Затем варить продукты еще три часа.

После процедить бульон через марлю. Жидкость опять поставить на огонь. Закинуть в кастрюлю порезанный чеснок, лавровый лист и варить еще 15 минут. 

Говядину измельчить, морковь порезать небольшими кружочками. На дно миски или нескольких, как больше нравится, разложить морковь и веточки укропа. Если тарелок несколько (ингредиентов хватит на шесть средней глубины), то положить по горсточке зернышек граната, горошка, по одному разрезанному перепелиному яйцу. Налить немного бульона, положить говядину. Затем полностью залить продукты бульоном. Убрать тарелки в холодильник, пока не застынет.

Вкусный холодец на Новый год готов! 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей