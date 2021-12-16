Бодрое утро: пять рецептов правильного завтрака

Первый прием пищи важен для продуктивного дня

Что приготовить на завтрак – наверняка, многие каждое утро задаются этим вопросом. Топ-5 не только полезных, но и вкусных блюд – в нашей подборке.

Омлет с овощами

Белки, полезные углеводы и клетчатка – идеальный вариант.

Возьмите три яйца, свежий помидор, легкий сыр и зелень. Нарежьте томат кубиками или кружочками и немного протушите на сковороде. Взбейте яйца, вылейте на помидоры, затем добавьте тертый сыр, зелень и накройте крышкой. Через пять минут завтрак будет готов.

Овсянка с медом и орехами

Начать утро правильно поможет и это простои и вкусное блюдо. Для завтрака за пять минут нужна овсянка, мед, яблоко или банан, орехи.

Сварите овсянку, добавьте любимые орешки, мед, а также тертое яблоко или нарезанный кружочками банан.

Ленивая овсянка

Еду на утро можно приготовить и накануне вечером. Засыпьте в банку овсянку, добавьте то, что вы любите – ягоды, орешки, семечки. Вместо сахара можно положить мед. Залейте все жидким йогуртом или кефиром.

Творог на завтрак

Еще один вариант быстрого завтрака. Утром не придется тратить много времени. Нужно лишь добавить в творог йогурт и мед. Можно также положить любимые фрукты.

Смузи

Популярный вид завтрака – смузи. Понадобится блендер – туда нужно положить кусочки банана, киви, яблока, добавить негустой йогурт. Все это взбить, добавить немного корицы.

Начинайте утро с удовольствием и тогда день вы непременно проведете в хорошем настроении!

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