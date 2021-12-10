Рецепт "конвертиков" с красной рыбой на Новый год

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"Конвертики" с рыбой – отличный вариант для праздничного стола. Расскажем, как приготовить простую и вкусную закуску на Новый год.

Ингредиенты:

Филе красной рыбы – две штуки по 300 граммов,

Слоеное бездрожжевое тесто – два пласта,

Шпинат – 250 граммов,

Сливочный сыр – 200 граммов,

Соль – по вкусу,

Черный молотый перец – по вкусу,

Сушеный чеснок – одна чайная ложка,

Яйцо – одна штука,

Кунжут – по желанию.

Приготовление:

Снимите кожуру с филе красной рыбы. Уберите все косточки, после чего добавьте соль и черный молотый перец. Разотрите специи с обеих сторон рыбы.

На доску насыпьте небольшое количество муки. С помощью скалки раскатайте пласт слоеного теста – до толщины четырех миллиметров. В середину положите филе.

Помойте листья шпината. Затем залейте их кипятком на две минуты. По истечении нужного времени слейте жидкость и хорошенько отожмите листья.

Нарежьте шпинат. Добавьте к нему необходимое количество сливочного сыра. Перемешайте данные ингредиенты.

Всыпьте соль, черный молотый перец и сушеный чеснок. Еще раз перемешайте. На одно филе красной рыбы выложите половину начинки. Края пласта слоеного теста смажьте яйцом.

Накройте рыбку сначала одной стороной теста, а потом – другой. Края снова смажьте яйцом. После этого "прилепите" их к получившемуся "конвертику". То же самое сделайте со вторым пластом. 

На противень налейте небольшое количество растительного масла. Уложите "конвертики" швом вниз. Сверху смажьте тесто яйцом.

Аккуратно сделайте надрезы – так, чтобы полностью не прорезать тесто. Посолите и поперчите. Добавьте немного кунжута.

Разогрейте духовку до 200°C. Выпекайте "конвертики" 20 минут.

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