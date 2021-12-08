Салат на Новый год - 2022 можно сделать вкуснее с помощью одного ингредиента

Известный шеф-повар Константин Ивлев рассказал, как можно освежить вкус любимого многими салата "Оливье". Слова телеведущего приводят "Народные Новости".

"Оливье" – это традиционное праздничное блюдо, которое украшает стол многих россиян в Новый год. В основном хозяйки добавляют в него определенный набор продуктов – колбасу, картофель, морковь, майонез и так далее.

Однако если каждый год готовить данный салат по оригинальному рецепту, то рано или поздно можно пресытиться. Ведущий проектов "Адская кухня" и "На ножах" поделился советом, как этого избежать.

Ивлев посоветовал добавить в "Оливье" небольшое количество сливочного хрена.

"Тогда салат будет иметь особый вкус", – объяснил Константин.

Кроме того, можно сделать блюдо более легким. Для этого необходимо заменить картофель салатом айсберг.

Телеведущий рассказал, какие угощения будут на его праздничном столе. По словам шеф-повара, он отдаст предпочтение традиционным блюдам и продуктам. В ночь с 31 декабря на 1 января на столе Константина можно будет найти салаты "Оливье" и "Селедка под шубой", шпроты, черную и красную икру, а также мандарины. А вот от сладкого Ивлев откажется, чтобы не перегружать желудок.

Ранее "Утро.News" перечислило продукты, которые можно добавить в "Оливье" вместо колбасы. Так, например, отличными вариантами станут креветки, курица, телятина и некоторые другие ингредиенты.