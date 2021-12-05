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"Утро" предлагает менее калорийный вариант знаменитой
селедки под шубой.
Свекла отварная 2 штуки;
Картофель отварной – 3 штуки;
Селедка – 250 граммов;
Яблоко – 1 штука;
Лук репчатый – 1 штука;
Огурцы соленые – 2 штуки;
Огурец свежий – 1 штука;
Зелень;
Лимонный сок – 2 столовые ложки;
Майонез – 2 столовые ложки;
Масло растительное – 1 столовая ложка;
Сахар – чайная ложка;
Соль и перец.
Селедку нарезать кубиками. Очистить и нарезать яблоко. Чтобы фрукт не чернел, смешать с лимонным соком.
Свеклу нарезать, добавить сахар, лимонный сок и масло, перемешать.
Нарезать отварной картофель, огурцы.
Перемешать картофель, огурцы, яблоко и селедку, посолить и поперчить, заправить майонезом.
Выложить в салатник, сверху положить свеклу и украсить порубленной зеленью.
Ранее стало известно, как сделать селедку под шубой еще вкуснее.
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