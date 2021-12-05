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"Утро" предлагает несложный рецепт торта в мультиварке на
Новый год – 2022. Нежный десерт наверняка придется по вкусу собравшимся за
праздничным столом.
Бисквит:
Яйца – 2 штуки;
Сахар – 180 граммов;
Кипяток – 100 миллилитров;
Молоко – 100 миллилитров;
Масло растительное – 100 миллилитров;
Какао – 60 граммов;
Мука пшеничная – 130 граммов;
Девятипроцентный уксус – столовая ложка;
Разрыхлитель – 8 граммов;
Соль – щепотка;
Ванилин.
Крем:
Сливки для взбивания – 500 миллилитров;
Темный шоколад – 400 граммов;
Приготовление:
Сначала нужно приготовить тесто для бисквита. Смешайте в чаше миксера яйца, сахар, соль и ванилин и взбейте. Затем нужно добавить теплое молоко и растительное масло, перемешать. Муку просеять, добавить разрыхлитель и какао и всыпать в жидкую смесь, перемешать.
Добавить кипяток и уксус, снова перемешать.
Чашу мультиварки необходимо смазать масло и вылить туда тесто для бисквита. Готовить нужно на режиме выпечки при 155 градусах около 50 минут. После выключения нужно открыть крышу и оставить бисквит постоять минут 15-20, затем вынуть.
Для крема нужно растопить шоколад на водяной бане и подождать, пока он немного остынет. В этом время взбить сливки. Затем добавить к ним жидкий шоколад и перемешать. Крем готов.
Бисквит нужно разделить на две части. Один из коржей можно заморозить для следующего раза. У оставшегося нужно обрезать края. Удобно делать это кулинарным кольцом.
Затем выложить на бисквит крем, выровнять и оставить на ночь в холодильнике. Готовый торт можно присыпать какао и украсить по вашему желанию.
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