Если времени на кулинарные изыски немного, попробуйте приготовить это угощение

"Утро" предлагает несложный рецепт торта в мультиварке на Новый год – 2022. Нежный десерт наверняка придется по вкусу собравшимся за праздничным столом.



Продукты:

Бисквит:

Яйца – 2 штуки;

Сахар – 180 граммов;

Кипяток – 100 миллилитров;

Молоко – 100 миллилитров;

Масло растительное – 100 миллилитров;

Какао – 60 граммов;

Мука пшеничная – 130 граммов;

Девятипроцентный уксус – столовая ложка;

Разрыхлитель – 8 граммов;

Соль – щепотка;

Ванилин.

Крем:

Сливки для взбивания – 500 миллилитров;

Темный шоколад – 400 граммов;

Приготовление:

Сначала нужно приготовить тесто для бисквита. Смешайте в чаше миксера яйца, сахар, соль и ванилин и взбейте. Затем нужно добавить теплое молоко и растительное масло, перемешать. Муку просеять, добавить разрыхлитель и какао и всыпать в жидкую смесь, перемешать.

Добавить кипяток и уксус, снова перемешать.

Чашу мультиварки необходимо смазать масло и вылить туда тесто для бисквита. Готовить нужно на режиме выпечки при 155 градусах около 50 минут. После выключения нужно открыть крышу и оставить бисквит постоять минут 15-20, затем вынуть.

Для крема нужно растопить шоколад на водяной бане и подождать, пока он немного остынет. В этом время взбить сливки. Затем добавить к ним жидкий шоколад и перемешать. Крем готов.

Бисквит нужно разделить на две части. Один из коржей можно заморозить для следующего раза. У оставшегося нужно обрезать края. Удобно делать это кулинарным кольцом.

Затем выложить на бисквит крем, выровнять и оставить на ночь в холодильнике. Готовый торт можно присыпать какао и украсить по вашему желанию.