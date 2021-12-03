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Какой Новый год без сладкого? В ночь с 31 декабря на 1 января на стол можно поставить любимый многими торт "Птичье молоко". Расскажем, как приготовить угощение по классическому рецепту.
Для коржей брауни:
Сливочное масло – 180 граммов,
Сахар – 350 граммов,
Яйца – три штуки,
Мука – 250 граммов,
Соль – пол чайной ложки,
Ванильный сахар – полторы чайной ложки,
Какао-порошок – 150 граммов.
Для суфле:
Белки яичные – шесть штук,
Желатин порошковый – 25 граммов,
Вода – 75 миллилитров,
Сахар – 100 граммов,
Сливочное масло – 120 граммов,
Сгущенное молоко – 150 граммов,
Лимонная кислота – 1/4 чайной ложки.
Желательно, чтобы все ингредиенты для коржей были комнатной температуры. Разотрите масло с сахаром. Начните по одному вводить яйца, периодически перемешивая содержимое миски. У вас должна получиться однородная масса.
Смешайте сахар, муку, соль, ванильный сахар и какао-порошок. Постепенно всыпьте полученную сухую смесь в ранее приготовленную массу. У вас должно получиться кремообразное тесто.
Разогрейте духовку до 175-180°C. Выложите тесто в специальную форму, разравняйте и отправьте в духовку на полчаса. Готовность основы для торта можно проверять с помощью деревянной палочки.
По истечении нужного времени аккуратно разрежьте тесто на три коржа. Два из них оставьте целыми, а из одного сделайте полоски шириной примерно полтора сантиметра.
Пришла пора браться за суфле. Белки должны быть охлажденными, а другие продукты – комнатной температуры.
Замочите желатин в воде, добавив туда сахар и половину лимонной кислоты. Масло и сгущенку взбейте с помощью миксера.
Хорошенько взбейте белки. Важно, чтобы в них не попал желток. Во время взбивания всыпьте оставшуюся лимонную кислоту.
Миску с желатином и сахаром отправьте в микроволновку. Данные ингредиенты должны образовать однородную массу. При этом нельзя допустить, чтобы желатин закипел.
Начните постепенно вливать желатиновую массу в белки. Взбивайте на протяжении десяти минут. По истечении нужного времени добавьте крем на основе масла и сгущенки (вводите по одной ложке).
Теперь можно собирать торт. В разъемное кольцо положите один целый корж. Далее сформируйте слой из суфле (половина приготовленной массы). Уберите заготовку в морозилку на пару минут.
Сверху положите кусочки коржа. Залейте все оставшимся количеством суфле. Накройте торт вторым целым коржом. Уберите угощение в холодильник на несколько часов. После снимите кольцо и несите "Птичье молоко" на стол.
Ранее "Утро.News" поделилось рецептом "Киевского торта".
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