Будет таять во рту: рецепт торта "Птичье молоко" на Новый год

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Воздушное суфле растопит сердце даже самых привередливых гостей

Какой Новый год без сладкого? В ночь с 31 декабря на 1 января на стол можно поставить любимый многими торт "Птичье молоко". Расскажем, как приготовить угощение по классическому рецепту.

Ингредиенты

Для коржей брауни:

Сливочное масло – 180 граммов,

Сахар – 350 граммов,

Яйца – три штуки,

Мука – 250 граммов,

Соль – пол чайной ложки,

Ванильный сахар – полторы чайной ложки,

Какао-порошок – 150 граммов.

Для суфле:

Белки яичные – шесть штук,

Желатин порошковый – 25 граммов,

Вода – 75 миллилитров,

Сахар – 100 граммов,

Сливочное масло – 120 граммов,

Сгущенное молоко – 150 граммов,

Лимонная кислота – 1/4 чайной ложки.

Приготовление: 

Желательно, чтобы все ингредиенты для коржей были комнатной температуры. Разотрите масло с сахаром. Начните по одному вводить яйца, периодически перемешивая содержимое миски. У вас должна получиться однородная масса.

Смешайте сахар, муку, соль, ванильный сахар и какао-порошок. Постепенно всыпьте полученную сухую смесь в ранее приготовленную массу. У вас должно получиться кремообразное тесто.

Разогрейте духовку до 175-180°C. Выложите тесто в специальную форму, разравняйте и отправьте в духовку на полчаса. Готовность основы для торта можно проверять с помощью деревянной палочки.

По истечении нужного времени аккуратно разрежьте тесто на три коржа. Два из них оставьте целыми, а из одного сделайте полоски шириной примерно полтора сантиметра.

Пришла пора браться за суфле. Белки должны быть охлажденными, а другие продукты – комнатной температуры.

Замочите желатин в воде, добавив туда сахар и половину лимонной кислоты. Масло и сгущенку взбейте с помощью миксера.

Хорошенько взбейте белки. Важно, чтобы в них не попал желток. Во время взбивания всыпьте оставшуюся лимонную кислоту.

Миску с желатином и сахаром отправьте в микроволновку. Данные ингредиенты должны образовать однородную массу. При этом нельзя допустить, чтобы желатин закипел.

Начните постепенно вливать желатиновую массу в белки. Взбивайте на протяжении десяти минут. По истечении нужного времени добавьте крем на основе масла и сгущенки (вводите по одной ложке).

Теперь можно собирать торт. В разъемное кольцо положите один целый корж. Далее сформируйте слой из суфле (половина приготовленной массы). Уберите заготовку в морозилку на пару минут.

Сверху положите кусочки коржа. Залейте все оставшимся количеством суфле. Накройте торт вторым целым коржом. Уберите угощение в холодильник на несколько часов. После снимите кольцо и несите "Птичье молоко" на стол. 

Ранее "Утро.News" поделилось рецептом "Киевского торта". 

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