Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
"Цезарь" уже давно – один из самых популярных салатов среди россиян, в том числе на Новый год. Однако далеко не всегда такое, казалось бы, легкое в приготовлении блюдо выходит таким же вкусным, как в ресторане. Секрет же идеального "Цезаря" довольно прост – нужно сделать свой соус, а не покупать готовый в магазине.
Для салата на две порции:
Куриное филе – 400 гр.
Помидоры черри – 8 шт.
Зеленый салат латук – половина пучка.
Растительное масло – 2,5 ст.л.
Сыр пармезан – 3 ст.л.
Соль, перец молотый – по вкусу.
Тостовый хлеб – 2 кусочка.
Чеснок – 2 зубчика.
Для соуса:
Яйцо – 1 шт.
Растительное масло – 80 мл.
Горчица – 0,5 ч.л.
Лимонный сок – 1 ч.л.
Соль – 1/4 ч.л.
Смесь итальянских трав – 1/2 ч.л.
Чеснок – 1 зубчик.
Сначала нужно сделать сухарики. Ломтики хлеба порезать на кубики, удалив края. На разогретую сковородку с растительным маслом бросить измельченный чеснок и хлеб. Обжаривать, пока кубики не станут румяными. Затем зеленый салат порвать руками. Помидоры разрезать пополам.
После нужно приготовить соус. В блендере или миске соединить желток, горчицу, соль, лимонный сок. Взбить все ингредиенты в течение пары минут. Продолжая взбивать будущий соус, нужно влить масло. Затем добавить измельченный чеснок и специи и опять взбить в течение минуты.
Теперь можно заняться курицей. Филе порезать на тонкие кусочки. На разогретую сковородку добавить масла, положить курицу и обжарить с каждой стороны по паре минут. Затем птицу можно посолить и поперчить по желанию.
Осталось выложить все ингредиенты на тарелку. Сначала положить салат с помидорами, залить соусом. Затем сверху положить сухарики, курицу и сыр.
"Цезарь" к Новому году готов!
Ранее "Утро.Ньюс" делилось рецептом салата "Гранатовый браслет"ю
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...