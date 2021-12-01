Необычная подача порадует всех гостей

До Нового года-2022 остается все меньше и меньше дней. Уже сейчас хозяйки ищут разнообразные рецепты блюд, которые украсят праздничный стол. "Селедка под шубой" с желатином может стать отличным дополнением к горячим блюдам.

Ингредиенты:

Слабосоленая сельдь – одна штука,

Морковь – 200 граммов,

Свекла – 200 граммов,

Картофель – 200 граммов,

Лук репчатый – одна штука,

Яйца – две штуки,

Майонез – 250 граммов,

Желатин – 10 граммов,

Соль – по вкусу,

Сахар – одна столовая ложка,

Яблочный уксус – одна столовая ложка.

Приготовление:

Разделите сельдь на филе, после чего нарежьте рыбу небольшими кубиками.

Луковицу нарежьте маленькими кусочками и положите в миску. Добавьте необходимое количество сахара и яблочного уксуса. Лук будет мариноваться в течение 10 минут.

Сварите овощи и яйца. Все ингредиенты пропустите через крупную терку и разложите по отдельным тарелкам.

В тарелку с сельдью положите маринованный лук и измельченные яйца.

В отдельной миске смешайте майонез и подготовленный желатин. Хорошенько "взбейте" соус.

Разделите заправку на четыре части. Добавьте соус в тарелки с морковью, картофелем, свеклой и рыбой.

Начните собирать салат. Прежде чем соединить все ингредиенты, застелите салатницу пищевой пленкой. Только после этого можно выкладывать слои. Последовательность будет следующей: свекла – морковь – сельдь с луком и яйцом – картофель.

Форму необходимо закрыть пищевой пленкой. Уберите "Сельдь под шубой" в холодильник на три часа. По истечении нужного времени переверните массу на тарелку, которая отправится на новогодний стол.

В итоге вы получите вкусный салат в виде торта. Такая подача не оставит никого равнодушным.

Ранее "Утро.News" поделилось рецептом трески в духовке на Новый год.