Интересное сочетание ингредиентов понравится даже самым искушенным гостям

Новый год все ближе, поэтому самое время подумать о том, чем же можно порадовать гостей и домочадцев в праздничную ночь. Если устали от привычных "Оливье" и "Селедки под шубой", можно приготовить "Гранатовый браслет". Этот салат точно оценят даже самые привередливые гости.

Ингредиенты:

Куриное филе – 400-500 гр.

Шампиньоны – 250 гр.

Картофель – 2-3 шт.

Чернослив – 4-5 шт.

Свекла – 1-2 шт.

Лук – 1 шт.

Гранат – 1 шт.

Майонез и сметана – по 100 гр.

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приготовление

Для начала отварите курицу и овощи. После этого дайте продукты остыть. Так будет удобнее работать с ними далее.

Филе следует нарезать небольшими кубиками.

Далее измельчите лук, нарежьте шампиньоны. На разогретую сковороду добавьте масло, закиньте лук. Когда он станет прозрачным, добавьте грибы. Жарить овощи следует на медленном огне, не забывая периодически помешивать. Когда шампиньоны и лук подрумянятся, сковородку можно убирать с огня.

Пока грибы остывают, натрите свеклу и картофель на крупной терке.

Очистите гранат. Чернослив же следует промыть, убрать косточки и мелко нарезать.

Остается только собрать "Гранатовый браслет". В центре блюда установите стакан, а затем начинайте выкладывать ингредиенты.

Первой будет картошка. Лучше ее немного посолить. Смажьте слой сметаной смешанной с майонезом, а сверху выложите куриное филе, грибы и луком и чернослив.

После этого идет слой свеклы, который нужно хорошо смазать заправкой.

Остается только украсить салат зернами граната. Когда "Гранатовый браслет" будет готов, отправьте его на несколько часов в холодильник, чтобы он успел пропитаться и стать еще вкуснее. И не забудьте убрать стакан перед подачей.

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