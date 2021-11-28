Маленькая хитрость сделает популярное горячее на Новый год еще вкуснее: рецепт куриного рулета

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Паприка сделает блюдо особенно вкусным

Многие готовят на новогодний праздничный стол курицу. Мясо птицы удобно в приготовлении и из него можно сделать множество вкусных блюд. Одним из самых популярных считается куриный рулет. Сделать это горячее особенно вкусным позволит одна специя.

Ингредиенты

Филе курицы – 800 гр.

Шампиньоны – 300 гр.

Сыр – 200 гр.

Копченый бекон – 250 гр.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Молотая паприка – 3 ч.л.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Оливковое масло – 5 ст.л.

Соль – 1,5 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Приготовление

Сначала измельчить лук. Затем отправить его на горячую сковородку с ложкой оливкового масла на пару минут. Шампиньоны порезать кубиками и добавить к луку. Жарить 7 минут и дать продуктам остыть.

Курицу отбить, чтобы каждый кусочек не был толще одного сантиметра. Затем в миске смешать пропущенный через пресс свежий чеснок, оливковое масло, добавить соль, паприку и сушеный чеснок. Заправку тщательно перемешать. 

После расстелить на столе пищевую пленку и положить на нее куриное филе, которое нужно смазать заправкой. В это время включить плиту на 180 градусов. Следом сыр натереть на терке, половину которого уложить на филе. Следующий слой – грибы с луком. Сверху – опять сыр. 

После этого свернуть с помощью пленки курицу в рулет. Затем расстелить новую пленку и уложить на нее полоски бекона. На него положить рулет без пленки. Концы бекона соединить, накрыв рулет полностью. Уложить будущее блюдо на фольгу на противне и смазать яичным белком. 

Запекать в духовке час. Перед подачей гостям порезать на кусочки.

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