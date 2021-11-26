Восхитительный десерт придется по вкусу даже гурманам

Важнейшее для всей страны торжество наступит через считанные недели. Сейчас россияне активно закупаются подарками и продумывают новогоднее меню. Каждая хозяйка стремится удивить гостей и домочадцев необычными угощениями. Отличным вариантом для праздничного стола будет эффектный и весьма простой в исполнении торт "Павлова".



Ингредиенты

Для новогоднего лакомства понадобится 200 г яичного белка, 200 г сахарного песка, 200 г сахарной пудры, 20 мл сока лимона, 30 г ванильного сахара. Из этих компонентов будет приготовлено безе.

Для крема понадобится 150 г сливок 33%, 150 г нежного сливочного сыра и 20 г сахарной пудры.

Аппетитную начинку будем делать из 200 г малины, 30 г сахарного песка и 5 г пектина. Также для украшения понадобятся ягоды клубники и голубики.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала все ингредиенты для безе (кроме сахарной пудры) нужно тщательно перемешать и отправить на водяную баню. Сладкую смесь нужно постоянно перемешивать. Задача – прогреть ее до 45°.

После этого будущее безе нужно взбить миксером до плотной консистенции. Затем в эту смесь всыпаем оставшуюся сахарную пудру и взбиваем еще 30 секунд.

Потом смесь нужно поместить в кондитерский мешок. Для того чтобы создать основу торта, необходимо выдавливать будущее безе из кондитерского мешка, формируя на пергаменте круг с бортиками. В итоге должно получиться три "корзинки" диаметром 18 см и толщиной бортика 5 см. Затем листы нужно просушить в течение примерно часа в духовке на 110°.

Начинку делать и того проще. Ягоды малины вместе с сахарным песком и пектином нужно проварить 3 минуты, затем остудить и взбить. Эту смесь раскладываем в корзинки, сверху украшаем ягодами. Аппетитное лакомство готово.

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