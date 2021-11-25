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У многих Новый год ассоциируется не только с мандаринами и шампанским, но и со знаменитой "Селедкой под шубой". Следующий год – год Тигра, поэтому салат можно приготовить по особому рецепту, тем самым порадовав и искушенных гостей, и самого хищника.
Для начала следует поставить вариться все овощи. Когда они будут готовы, им обязательно нужно дать время, чтобы остыть.
Картофель нужно нарезать небольшими кубиками и положить в салатницу.
Следующей будет селедка. Ее тоже нужно разделать, удалить все косточки и нарезать кубиком.
Далее измельчите луковицу.
Свеклу нужно почистить и тоже нарезать небольшими кубиками.
После этого добавьте в емкость майонез, соль и перец. Перемешайте салат и следите, чтобы заправки не было слишком много, иначе закуска не будет держать форму.
Выложите тигренка из салата на отдельном большом блюде.
Сверху следует измельчить морковь на мелкой терке. Остается только украсить салат с помощью маслин и майонеза.
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