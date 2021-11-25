Этот способ приготовления хорош тем, что раскатывать коржи вам не придется

Впереди Новый год. А какой же праздничный стол без торта? Забот будет много, поэтому время сэкономить можно, если приготовить не классический медовик, а ленивый. По вкусу и внешнему виду он не уступает обычному, однако готовится намного проще. Будьте уверены, что гости останутся довольны.

Ингредиенты

Тесто

Мука – 300 гр.

Молоко – 50 гр.

Сливочное масло – 150 гр.

Сахар – 150 гр.

Мед – 3 ст.л.

Яйца – 2 шт.

Сода – 1 ч.л.

Ванильный сахар – 10 гр.

Соль – 1/2 ч.л.

Крем

Ванильный сахар – 10 гр.

Сметана 20-30% – 500 гр.

Сахарная пудра – 100 гр.

Приготовление

Для начала нужно приготовить бисквит. Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы его было проще смешать с другими ингредиентами.

В кастрюлю сложите масло, мед, сахар и пищевую соду. Поставьте на медленный огонь примерно на пять минут. Смесь нужно постоянно помешивать, чтобы не было комочков. Когда на поверхности начнет появляться пенка, тогда ингредиенты можно убирать с плиты.

Перелейте получившуюся массу в отдельную емкость и дайте ей остыть.

После этого добавьте муку, яйца, молоко, соль и ванильный сахар. Тщательно все перемешайте, следите, чтобы не было комочков.

Остается только перелить готовое тесто в форму. Не забудьте смазать края маслом, чтобы бисквит не подгорел.

Выпекать будущие коржи нужно на температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки или тонкого ножа.

Оставьте бисквит отдыхать, не вынимая из формы. Когда он будет готов, аккуратно разрежьте на три-четыре части. Оставшуюся верхушку отправляйте в духовку подсушиваться. Она пригодится для декора.

Настала очередь крема. Возьмите жирную сметану, добавьте к ней сахарную пудру и капельку ванилина. Тщательно перемешайте.

Коржи необходимо смазать сметанным кремом. Также не забудьте о верхушке и боках медовика.

После этого посыпьте торт бисквитной крошкой и уберите в холодильник на ночь, чтобы медовик пропитался.

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