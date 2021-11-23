Блюдо отлично подойдет для праздничного стола

Мясо по-французски – достаточно популярное у российских хозяек блюдо. Готовить его несложно, при этом оно получается сытным и очень вкусным. Однако рецепт можно улучшитесь с помощью нескольких маленьких хитростей.

Ингредиенты

Говядина (можно заменить на свинину) – 800 гр.,

Картофель – 800 гр.,

Лук – 1 шт.,

Сыр – 250 гр.,

Соль, перец, паприка, специи для мяса и сушеный чеснок – по вкусу,

Масло.

Приготовление

Мясо следует слегка подморозить, чтобы потом с ним было легче работать. Говядину нужно нарезать вдоль волокон.

После этого на каждом из кусочков сделайте небольшие надрезы, чтобы мясо лучше промариновалось.

Картофель следует нарезать кольцами, лук – полукольцами.

На сковороду добавьте масло, дождитесь, пока она нагреется, а после обжарьте мясо с двух сторон – по 1-2 минуты с каждой стороны. Не забудьте добавить специи. Так блюдо получится вкуснее и сочнее.

Когда мясо будет готово, его нужно отправить отдыхать, вместо него на сковороду добавьте картофель. Обжарьте его в течение нескольких минут, чтобы картошка впитала в себя вкус и аромат специй.

Затем выложите картофель на противень. Следующим слоем добавьте мясо, после – лук. Соком, который выделило мясо, нужно полить блюдо.

Теперь отправляйте противень в духовку, разогретую до 200 градусов, на 20 минут.

В это время измельчите сыр на терке. Добавьте к нему пару столовых ложек майонеза и немного сушеного чеснока. Перемешайте смесь, а по истечении 20 минут добавьте ее поверх мяса и картошки. Сверху также можно добавить немного сладкой паприки.

Затем отправляйте мясо в духовку на еще 30-35 минут.

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