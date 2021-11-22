Гости будут в восторге: как улучшить классический рецепт крабового салата на Новый год

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Секрет кроется в двух ингредиентах

Крабовый салат – одно из тех блюд, без которых не обходится новогоднее застолье. Готовить его просто и быстро, а съедают закуску одной из первых. Однако есть парочка секретов, которые помогут сделать блюдо еще вкуснее. Например, заправить блюда стоит домашним майонезом. 

Ингредиенты 

  • Яйцо – 4-5 шт., 
  • Крабовые палочки – 1 уп., 
  • Свежий огурец – 3-4 шт., 
  • Консервированная кукуруза – 1 банка, 
  • Домашний майонез – по вкусу, 
  • Соль, перец – по вкусу 
  • По желанию также можно добавить креветки или кальмара. 

Приготовление 

Для начала поставьте крабовые палочки размораживаться. Так их будет проще резать, а после в салате не будет лишней воды. 

В это время помойте огурцы, обсушите их с помощью полотенца и нарежьте небольшими кубиками.

Сваренные яйца очистите и измельчите. 

Откройте банку кукурузы и слейте воду. 

Нарежьте крабовые палочки, а после смешайте все ингредиенты в салатнице. 

Заправлять крабовый салат стоит домашним майонезом, который готовится очень просто. 

В отдельной емкости смешайте стакан растительного масла, 1 чайную ложку горчицы, ложку лимонного сока, чайную ложку сахара и щепотку соли. В самом конце добавьте яйцо. Остается только взбить ингредиенты с помощью блендера. Внимательно следите за консистенцией соуса. Важно, чтобы он не был слишком жидким. 

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