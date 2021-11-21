Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Без "Оливье" не обходится ни один праздничный стол в России на Новый год. Однако порой хочется чего-то новенького, но времени вечно не хватает, а отказаться от любимого многими блюда никак нельзя. В таком случае можно приготовить закуску из популярного салата – канапе с ветчиной.
Картофель – 4 шт.
Морковь – 1 шт.
Маринованные огурцы – 3 шт.
Консервированный горох – 3 ст.л.
Яйцо – 3 шт.
Зеленый салат "латук" – 1 упаковка.
Майонез – 3 ст.л.
Сметана – 3 ст.л.
Ветчина кружочками – 200 гр.
Соль и перец по вкусу.
Сначала нужно приготовить сам салат. Картошку, яйца и морковь сварить и измельчить. Затем нарезать огурцы и положить на дно миски. Следом идет горошек. Следующий слой – мелко порубленная морковь. Сверху кладется картошка, порезанная кубиками. Последний слой – яйца. Такой порядок позволяет сохранить вкус каждого продукта к моменту подачи. Иначе сок от огурцов пропитывает весь салат.
Перед тем, как вынести закуску гостям, салат нужно посолить и поперчить. Добавить туда майонез и сметану, перемешать все ингредиенты. Затем кладем на тарелку кружочек ветчины, сверху – салатный лист, после – ложку салата. Ветчину скрутить в рулетик и соединить шпажкой или зубочисткой.
Оригинальная закуска из "Оливье" к Новому году готова!
Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало главные секреты приготовления салата "Оливье".
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...