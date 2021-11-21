Аппетитная закуска на Новый год: рецепт канапе из "Оливье"

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Без "Оливье" не обходится ни один праздничный стол в России на Новый год. Однако порой хочется чего-то новенького, но времени вечно не хватает, а отказаться от любимого многими блюда никак нельзя. В таком случае можно приготовить закуску из популярного салата – канапе с ветчиной. 

Ингредиенты

Картофель – 4 шт.

Морковь – 1 шт.

Маринованные огурцы – 3 шт. 

Консервированный горох – 3 ст.л.

Яйцо – 3 шт.

Зеленый салат "латук" – 1 упаковка.

Майонез – 3 ст.л.

Сметана – 3 ст.л.

Ветчина кружочками – 200 гр.

Соль и перец по вкусу.

Приготовление

Сначала нужно приготовить сам салат. Картошку, яйца и морковь сварить и измельчить. Затем нарезать огурцы и положить на дно миски. Следом идет горошек. Следующий слой – мелко порубленная морковь. Сверху кладется картошка, порезанная кубиками. Последний слой – яйца. Такой порядок позволяет сохранить вкус каждого продукта к моменту подачи. Иначе сок от огурцов пропитывает весь салат. 

Перед тем, как вынести закуску гостям, салат нужно посолить и поперчить. Добавить туда майонез и сметану, перемешать все ингредиенты. Затем кладем на тарелку кружочек ветчины, сверху – салатный лист, после – ложку салата. Ветчину скрутить в рулетик и соединить шпажкой или зубочисткой.

Оригинальная закуска из "Оливье" к Новому году готова!

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