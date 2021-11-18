Гости останутся в восторге от угощения

До Нового года осталось всего полтора месяца. Уже сейчас многие хозяйки ищут рецепты блюд, которые будут украшать праздничный стол. Одним из вариантов является салат с курицей и черносливом в основе.

Ингредиенты:

Отварное куриное филе – 300 граммов,

Яйца – пять штук,

Сыр (твердого сорта) – 100 граммов,

Чернослив – 150 граммов,

Грецкие орехи – 100 граммов,

Майонез,

Соль по вкусу,

Зелень для украшения.

Приготовление:

Отварите курицу. Филейную часть птицы нарежьте небольшими кубиками.

Сварите яйца. Отделите белки от желтков. Мелко нарубите оба "компонента" (смешивать их не нужно).

Пропустите сыр через мелкую терку. Чернослив распарьте, после чего нарежьте небольшими кусочками. Грецкие орехи раскрошите, чтобы получилась посыпка.

Начните собирать салат. Первым слоем идет отварная курица. Затем – желтки. После этого выложите чернослив, а потом – сыр. Сверху сформируйте слой из ореховой посыпки. В самом конце добавьте белки.

Каждый ярус промажьте майонезом. Это придаст блюду сочности.

Отправьте салат в холодильник на пару часов. Перед подачей украсьте его любой зеленью.

Аппетитный салат из курицы и чернослива готов! Блюдо точно не оставит никого равнодушным и станет настоящей изюминкой праздничного стола.

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