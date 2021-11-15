Салат "Полярный экспресс": рецепт оригинального угощения на Новый год

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Ароматная закуска станет украшением праздничного стола

Считанные недели остались до главного торжества – Нового года. Многие хозяйки уже ломают голову, как бы удивить гостей и домочадцев. Известно, что в волшебную ночь принято угощать близких самыми вкусными и необычными лакомствами. Отличным вариантом разнообразить новогоднее меню будет оригинальный салат "Полярный экспресс". При этом блюдо готовится очень просто, а ингредиенты стоят относительно недорого.

Ингредиенты

Для приготовления новогоднего салата потребуется 200 г копченой курочки, 100 г консервированной кукурузы, 100 г морковки по-корейски, четыре шампиньона, одно куриное яйцо, четыре столовые ложки майонеза и немного соли.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно хорошенько вымыть и почистить грибы. Потом шампиньоны следует нарезать на небольшие кубики и пожарить на растительном масле в течение 4 минут. В конце обжаривания грибы нужно присолить.

Переходим к курице. Копченую птицу также нужно нарезать на небольшие кубики, а затем уложить в глубокой посуде. Теперь добавляем к курочке зерна кукурузы.

Пришел черед "секретного ингредиента". В отдельной посуде нужно смешать яйцо с двумя ложками майонеза и немного взбить ложкой. Из этой смеси необходимо выпечь три блинчика. Когда они остынут, их нужно порезать небольшими полосочками.

Теперь добавляем к курице грибы и ароматную морковку, следом кладем полоски из блинчиков, добавляем оставшиеся две ложки майонеза и тщательно перемешиваем салат. Необычное по вкусу угощение никого не оставит равнодушным.

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