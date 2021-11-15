Влажный и воздушный бисквит: рецепт шоколадного торта в мультиварке

Десерт всем придется по вкусу

Порой хочется побаловать себя чем-то вкусным и сладким. Для этого идеально подойдет торт "Шоколад на кипятке". Бисквит получается влажным и пористым. Готовить десерт можно в духовке и мультиварке. 

Ингредиенты 

Для бисквита: 

  • Мука – 350 гр. 
  • Сахар – 350 гр. 
  • Яйцо – 2 шт. 
  • Молоко – 250 мл. 
  • Кипяток – 250 мл. 
  • Разрыхлитель – 10 гр. 
  • Сода – 10 гр. 
  • Какао-порошок – 40 гр. 
  • Растительное масло – 100 мл. 
  • Сливочное масло – 10 гр. 

Начинка: 

  • Вишня (можно брать замороженную) – 300 гр. 
  • Сахар – 30 гр. 
  • Сок вишни – 100 мл. 
  • Крахмал – 1 ст.л. 

Крем: 

  • Сливочное масло – 150 гр. 
  • Сахарная пудра – 150 гр. 
  • Сметана – 300 гр. 

Глазурь: 

  • Шоколад – 120 гр. 
  • Сливочное масло – 75 гр. 
  • Сахарная пудра – 1,5 ст.л. 

Приготовление 

Для начала нужно смешать все сухие ингредиенты для бисквита: муку, какао, разрыхлитель, соду (гасить не надо) и сахар. 

В отдельной емкости нужно взбить яйца, после добавить растительное масло и еще раз хорошо смешать до однородности. 

Не переставая мешать, нужно добавить к жидким ингредиентами половину сухих и 1/2 молока. Когда продукты смешались, нужно насыпать остаток сухой смеси и вторую часть молока. 

Следущий этап очень важен. Нужно влить кипяток, а после вручную с помощью венчика или лопатки смешать ингредиенты до однородности. 

Теперь можно переливать готовое тесто в форму, предварительно смазав ее маслом. Поставьте бисквит выпекаться. Готовность проверяйте с помощью шпажки. 

Готовому бисквиту нужно дать остыть. В это время можно приготовить крем. 

Масло нужно взбить, а после добавить сахарную пудру. Еще раз перемешать до однородности. Остается влить сметану и еще раз взбить.

Бисквит нужно разрезать на три коржа. На каждое выдавите крем кольцами, оставляя небольшой промежуток для вишни. 

Ее нужно смешать с сахаром в кастрюле и довести до кипения. Сок, который остается от размораживания вишни, следует смешать с картофельным крахмалом, а после влить в емкость. Убавьте огонь и доведите начинку до загустения. 

Ягоды нужно положить между колец из крема. 

Остатки крема распределите поверх торта. После этого уберите десерт в холодильник на час-полтора. 

В это время можно приготовить глазурь. В ковше смешайте масло, шоколад и пудру. Растопите ингредиенты на медленном огне. 

Когда глазурь немного остынет, полейте ей торт, а после снова уберите лакомство в холодильник на несколько часов. 

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