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Порой хочется побаловать себя чем-то вкусным и сладким. Для этого идеально подойдет торт "Шоколад на кипятке". Бисквит получается влажным и пористым. Готовить десерт можно в духовке и мультиварке.
Для бисквита:
Начинка:
Крем:
Глазурь:
Для начала нужно смешать все сухие ингредиенты для бисквита: муку, какао, разрыхлитель, соду (гасить не надо) и сахар.
В отдельной емкости нужно взбить яйца, после добавить растительное масло и еще раз хорошо смешать до однородности.
Не переставая мешать, нужно добавить к жидким ингредиентами половину сухих и 1/2 молока. Когда продукты смешались, нужно насыпать остаток сухой смеси и вторую часть молока.
Следущий этап очень важен. Нужно влить кипяток, а после вручную с помощью венчика или лопатки смешать ингредиенты до однородности.
Теперь можно переливать готовое тесто в форму, предварительно смазав ее маслом. Поставьте бисквит выпекаться. Готовность проверяйте с помощью шпажки.
Готовому бисквиту нужно дать остыть. В это время можно приготовить крем.
Масло нужно взбить, а после добавить сахарную пудру. Еще раз перемешать до однородности. Остается влить сметану и еще раз взбить.
Бисквит нужно разрезать на три коржа. На каждое выдавите крем кольцами, оставляя небольшой промежуток для вишни.
Ее нужно смешать с сахаром в кастрюле и довести до кипения. Сок, который остается от размораживания вишни, следует смешать с картофельным крахмалом, а после влить в емкость. Убавьте огонь и доведите начинку до загустения.
Ягоды нужно положить между колец из крема.
Остатки крема распределите поверх торта. После этого уберите десерт в холодильник на час-полтора.
В это время можно приготовить глазурь. В ковше смешайте масло, шоколад и пудру. Растопите ингредиенты на медленном огне.
Когда глазурь немного остынет, полейте ей торт, а после снова уберите лакомство в холодильник на несколько часов.
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