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Курицу часто подают на праздничный стол. Существует огромное количество разнообразных рецептов, в основе которых лежит мясо этой птицы. Один из вариантов – запечь его в духовке с использованием ароматного маринада.
Тушка курицы,
Оливковое масло – 45 миллилитров,
Соевый соус – 30 миллилитров,
Паприка – 20 граммов,
Орегано – 1/3 чайной ложки,
Базилик сушеный – одна чайная ложка,
Смесь перцев – пол чайной ложки,
Чеснок – 30 граммов,
Соль – по вкусу.
Тщательно помойте курицу. Лишнюю влагу с тушки уберите с помощью бумажных полотенец.
Начните готовить маринад. Пропустите чеснок через чеснокодавилку. Отправьте его в глубокую миску, после чего добавьте оливковое масло, соевый соус, паприку, орегано, базилик, смесь перцев и соль.
Обязательно попробуйте маринад на вкус. В нем должно быть достаточно соли.
Обмажьте курицу полученной смесью – как внутри, так и снаружи. Переложите тушку в глубокую емкость, сверху прикройте мясо птицы пленкой или специальной крышкой.
Отправьте блюдо в холодильник. Оставьте там курицу на несколько часов.
Лист фольги сложите вдвое. Сверху положите тушку (грудка должна находиться внизу). Полейте курицу оставшимся в миске маринадом. Заверните мясо в фольгу и отправьте его в духовку, предварительно разогретую до 200°C. Оставьте на один час 40 минут.
Как только время истечет, достаньте курицу из духовки. Аккуратно разрежьте фольгу, после чего снова уберите тушку в духовой шкаф – на минут 15.
Курица готова! Благодаря маринаду мясо станет нежным и невероятно сочным.
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