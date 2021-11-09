Разнообразные пряности придадут блюду насыщенный вкус

Курицу часто подают на праздничный стол. Существует огромное количество разнообразных рецептов, в основе которых лежит мясо этой птицы. Один из вариантов – запечь его в духовке с использованием ароматного маринада.

Ингредиенты:

Тушка курицы,

Оливковое масло – 45 миллилитров,

Соевый соус – 30 миллилитров,

Паприка – 20 граммов,

Орегано – 1/3 чайной ложки,

Базилик сушеный – одна чайная ложка,

Смесь перцев – пол чайной ложки,

Чеснок – 30 граммов,

Соль – по вкусу.

Приготовление:

Тщательно помойте курицу. Лишнюю влагу с тушки уберите с помощью бумажных полотенец.

Начните готовить маринад. Пропустите чеснок через чеснокодавилку. Отправьте его в глубокую миску, после чего добавьте оливковое масло, соевый соус, паприку, орегано, базилик, смесь перцев и соль.

Обязательно попробуйте маринад на вкус. В нем должно быть достаточно соли.

Обмажьте курицу полученной смесью – как внутри, так и снаружи. Переложите тушку в глубокую емкость, сверху прикройте мясо птицы пленкой или специальной крышкой.

Отправьте блюдо в холодильник. Оставьте там курицу на несколько часов.

Лист фольги сложите вдвое. Сверху положите тушку (грудка должна находиться внизу). Полейте курицу оставшимся в миске маринадом. Заверните мясо в фольгу и отправьте его в духовку, предварительно разогретую до 200°C. Оставьте на один час 40 минут.

Как только время истечет, достаньте курицу из духовки. Аккуратно разрежьте фольгу, после чего снова уберите тушку в духовой шкаф – на минут 15.

Курица готова! Благодаря маринаду мясо станет нежным и невероятно сочным.

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