Селедка под сырной шубой: рецепт салата на Новый год – 2022

Новый вариант знакомого всем блюда

Тем, кто устал от одних и тех же салатов на новогоднем столе, рекомендуем попробовать альтернативную версию селедки под шубой.

Продукты:

филе селедки – 1 шт.;

лук репчатый – 1шт.;

масло растительное – столовая ложка;

сок лимона – столовая ложка;

сыр – 100 граммов;

майонез – 100 граммов;

дижонская горчица – 25 граммов;

сметана – 100 граммов;

чеснок – 1-2 зубчика;

соль, перец.

Приготовление:

Селедку нужно нарезать полосками и выложить на большую тарелку. Репчатый лук нарезать тонко кольцами. Смешать сок лимона и масло и полить селедку с луком этой заправкой.

Для сырного соуса потереть сыр, смешать в миске с майонезом и сметаной. Добавить дижонскую горчицу и измельченный чеснок, посолить и поперчить по вкусу.

Выложить соус на селедку. По желанию можно украсить зеленью. Селедка под сырной шубой на Новый год – 2022 готова!

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