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Тем, кто устал от одних и тех же салатов на
новогоднем столе, рекомендуем попробовать альтернативную версию селедки под
шубой.
филе селедки – 1 шт.;
лук репчатый – 1шт.;
масло растительное – столовая ложка;
сок лимона – столовая ложка;
сыр – 100 граммов;
майонез – 100 граммов;
дижонская горчица – 25 граммов;
сметана – 100 граммов;
чеснок – 1-2 зубчика;
соль, перец.
Селедку нужно нарезать полосками и выложить на большую тарелку. Репчатый лук нарезать тонко кольцами. Смешать сок лимона и масло и полить селедку с луком этой заправкой.
Для сырного соуса потереть сыр, смешать в миске с майонезом и сметаной. Добавить дижонскую горчицу и измельченный чеснок, посолить и поперчить по вкусу.
Выложить соус на селедку. По желанию можно украсить зеленью. Селедка под сырной шубой на Новый год – 2022 готова!
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