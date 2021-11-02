Салат "Снежинка": рецепт сытного блюда на Новый год

Угощение порадует родных и близких

Самыми популярными салатами на Новый год являются "Оливье" и "Селедка под шубой". Их можно найти на праздничном столе практически у каждой российской семьи. Однако иногда хочется попробовать что-то новое и необычное. Предлагаем вам 31 декабря приготовить салат "Снежинка".

Ингредиенты:

Отварная мякоть свинины – 300 граммов,

Колбасный копченый сыр – 200 граммов,

Вареные яйца – четыре штуки,

Вареная картошка – три штуки,

Маринованные опята – 100 граммов,

Репчатый лук – половина головки,

Свежий огурец – одна штука,

Майонез и сметана – по пять столовых ложек.

Приготовление:

Мелко нарежьте репчатый лук. Возьмите глубокую миску и переложите туда ломтики. Залейте все горячей водой. Добавьте столовую ложку уксуса и чайную ложку сахара. Оставьте мариноваться на 10 минут.

По истечении нужного времени переложите лук в дуршлаг. Дождитесь, пока вся лишняя жидкость стечет.

Огурцы очистите от кожуры. Нарежьте их небольшими кубиками. То же самое сделайте со свининой и опятами. Под каждый ингредиент отведите отдельную тарелку!

Копченый сыр, вареные картошку и яйца (белки и желтки по отдельности) пропустите через мелкую терку. Здесь вам понадобятся четыре разные миски: для одного ингредиента – одна емкость.

Начните делать соус. Для этого смешайте необходимое количество майонеза и сметаны.

Начните "собирать" салат. Сначала выкладываете картошку, затем – яичные желтки. Следом идут огурцы, а потом – свинина. Следующий слой состоит из маринованного лука. Сверху положите грибы. "Венчает" композицию сыр. Здесь есть важный нюанс – каждый слой (в том числе последний) необходимо промазывать майонезно-сметанным соусом.

Уберите салат в холодильник на три часа. 

Ранее "Утро.News" рассказало, что поставить на стол в год Тигра.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей