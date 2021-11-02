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Сочное куриное мясо придется по вкусу домашним и гостям. "Утро" предлагает попробовать приготовить цыпленка табака, куриную грудку или крылышки в пикантном соусе.



Цыпленок табака в духовке

Ингредиенты:

цыпленок среднего размера;

соль и молотый перец;

чеснок – головка;

растительное масло.

Приготовление:

Для начала нужно приготовить смесь для "начинки". В миске нужно смешать столовую ложку соли, столовую ложку перца и головку чеснока (дольки пропустить через чеснокодавку).

Цыпленка помыть, по груди разрезать пополам и раскрыть. Отличие от классического рецепта в том, что чесночную смесь нужно ввести под кожу птицы до того, как отправлять в духовку. В оригинальном рецепте чеснок добавляют после жарки, отмечает автор кулинарного Ютуб-канала Volloha kitchen. Кожу цыпленка нужно аккуратно, чтобы она не порвалась, отделить от мяса. Под кожей натереть птицу смесью чеснока и специй.

Противень нужно застелить пергаментом. Смазать растительным маслом, выложить цыпленка. Важно: в противень налить 50-100 граммов воды.

Духовку разогреть до 180 градусов, запекать 45-50 минут. Периодически поливайте цыпленка получившимся в противне бульоном. Так на птице образуется аппетитная корочка.

Куриные крылышки в соусе

Ингредиенты:

куриные крылышки – 2 килограмма;

соль;

кориандр в зернах – 1,5 чайные ложки;

соевый соус – 50 миллилитров;

чеснок – головка;

масло растительное – 1 столовая ложка;

имбирь свежий – небольшой кусочек;

перец чили свежий;

черный перец в зернах – 1 чайная ложка;

мед – 1-1,5 столовые ложки;

сладкий соус чили – 2 столовые ложки;

сок половины лимона.

Приготовление:

Вымыть куриные крылья, посолить по вкусу.

Для соуса-маринада в миске смешать мелко нарезанный чеснок, нарезанный имбирь. В ступке растолочь кориандр и черный перец, высыпать в миску к чесноку. Добавить мед. Нарезать половинку перца чили вместе с семечками и отправить в миску к остальным ингредиентам. Влить соевый соус, сок лимона и сладкий соус чили. Все тщательно перемешать и добавить растительное масло.

Влить маринад к куриным крыльям, перемешать. Оставить мариноваться минимум на полчаса.

Противень застелить пергаментом. Выложить крылья в центр, так, чтобы удобно было накрыть их пергаментом и сверху, чтобы получился конверт. Скрепить края бумаги можно степлером.

Запекать при 180 градусах около 50 минут. Крылышки в медово-соевом соусе готовы.

Сочная куриная грудка на сковороде

Ингредиенты:

куриная грудка – 1,5 шт.;

бульонный кубик – 2 шт.;

соль и молотый перец;

растительное масло.

Приготовление:

Куриную грудку необходимо порезать на слайсы. Затем измельчить бульонные кубики, смешать с солью и перцем и посыпать мясо.

Разогреть сковороду, обжарить по минуте с каждой стороны, потом повторить, но уже по 30 секунд.

Сочная куриная грудка на сковороде готова.