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Сочное куриное мясо придется по вкусу домашним и гостям.
"Утро" предлагает попробовать приготовить цыпленка табака, куриную грудку или
крылышки в пикантном соусе.
Ингредиенты:
цыпленок среднего размера;
соль и молотый перец;
чеснок – головка;
растительное масло.
Приготовление:
Для начала нужно приготовить смесь для "начинки". В миске нужно смешать столовую ложку соли, столовую ложку перца и головку чеснока (дольки пропустить через чеснокодавку).
Цыпленка помыть, по груди разрезать пополам и раскрыть. Отличие от классического рецепта в том, что чесночную смесь нужно ввести под кожу птицы до того, как отправлять в духовку. В оригинальном рецепте чеснок добавляют после жарки, отмечает автор кулинарного Ютуб-канала Volloha kitchen. Кожу цыпленка нужно аккуратно, чтобы она не порвалась, отделить от мяса. Под кожей натереть птицу смесью чеснока и специй.
Противень нужно застелить пергаментом. Смазать растительным маслом, выложить цыпленка. Важно: в противень налить 50-100 граммов воды.
Духовку разогреть до 180 градусов, запекать 45-50 минут. Периодически поливайте цыпленка получившимся в противне бульоном. Так на птице образуется аппетитная корочка.
Ингредиенты:
куриные крылышки – 2 килограмма;
соль;
кориандр в зернах – 1,5 чайные ложки;
соевый соус – 50 миллилитров;
чеснок – головка;
масло растительное – 1 столовая ложка;
имбирь свежий – небольшой кусочек;
перец чили свежий;
черный перец в зернах – 1 чайная ложка;
мед – 1-1,5 столовые ложки;
сладкий соус чили – 2 столовые ложки;
сок половины лимона.
Приготовление:
Вымыть куриные крылья, посолить по вкусу.
Для соуса-маринада в миске смешать мелко нарезанный чеснок, нарезанный имбирь. В ступке растолочь кориандр и черный перец, высыпать в миску к чесноку. Добавить мед. Нарезать половинку перца чили вместе с семечками и отправить в миску к остальным ингредиентам. Влить соевый соус, сок лимона и сладкий соус чили. Все тщательно перемешать и добавить растительное масло.
Влить маринад к куриным крыльям, перемешать. Оставить мариноваться минимум на полчаса.
Противень застелить пергаментом. Выложить крылья в центр, так, чтобы удобно было накрыть их пергаментом и сверху, чтобы получился конверт. Скрепить края бумаги можно степлером.
Запекать при 180 градусах около 50 минут. Крылышки в медово-соевом соусе готовы.
Ингредиенты:
куриная грудка – 1,5 шт.;
бульонный кубик – 2 шт.;
соль и молотый перец;
растительное масло.
Приготовление:
Куриную грудку необходимо порезать на слайсы. Затем измельчить бульонные кубики, смешать с солью и перцем и посыпать мясо.
Разогреть сковороду, обжарить по минуте с каждой стороны, потом повторить, но уже по 30 секунд.
Сочная куриная грудка на сковороде готова.
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