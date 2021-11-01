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"Утро" предлагает попробовать приготовить шашлык из курицы,
рыбы или бараньей корейки по несложным рецептам.
Сочная рыба на мангале для ценителей легких блюд.
Продукты:
карп – 1 штука;
репчатый лук – две штуки;
соль и перец;
кориандр молотый;
наршараб (гранатовый соус);
растительное масло;
чили соус (сладкий).
Приготовление:
Для начала карпа необходимо разделать. Отделить голову и выпотрошить. Голову и хвост рыбы не стоит выбрасывать – их можно пустить на уху.
Далее карпа нужно порезать на стейки шириной 2-3 сантиметра. Так она быстрее проготовится и не будет соскальзывать с шампура. Если у вас нет шампуров, рыбу можно пожарить на решетке.
Реберную часть стоит разделить пополам, на полустейки, так будет удобнее жарить.
Затем рыбу нужно посолить и поперчить, посыпать кориандром. Далее куски сома сложить в миску, где она будет мариноваться. Нарезать репчатый лук, присолить его и отправить к рыбе. Далее добавляем в миску соус чили и наршараб, а также растительное масло. Перемешиваем и даем постоять полчаса.
Нанизать замариновавшуюся рыбу на шампура и пожарить на мангале. Если вы решили использовать решетку, обязательно смажьте ее маслом, иначе все прилипнет, поделились секретом авторы Ютуб-канала Volloha kitchen.
Продукты:
корейка;
соль;
перец.
Приготовление:
Для шашлыка, как говорят опытные повара, лучше всего подходит мясо дагестанских и азербайджанских пород овец. Оно более нежное.
Для начала нужно убрать пленки с мяса. Вдоль хребта срезать жир – если этого не сделать, барашка будет неприятно пахнуть. Далее нужно нарезать мясо на порционные куски.
Для маринада понадобится смесь крупной соли и крупно молотого перца – два к одному. Посыпаем мясо специями с двух сторон. Никаких дополнительных приправ хорошее свежее мясо не требует. Важно: соль обязательно нужно использовать крупную. Барашку не нужно оставлять мариноваться, ее можно посолить и поперчить непосредственно перед тем, как жарить.
Для шашлыка из барашки жар должен быть выше среднего. Тогда корочка образуется сразу и мясо будет сочным. Жарить нужно 12-15 минут.
Продукты:
курица – 3 штуки;
соль и перец;
чеснок – головка;
сухая аджика – 3 чайные ложки;
лук репчатый – 5 штук.
Приготовление:
Пожарить курицу на мангале можно целиком или разделав ее на порционные куски.
Подготовленное для шашлыка мясо нужно посолить и поперчить, добавить в миску сухую аджику и давленый чеснок. Репчатый лук нарезать, присолить, немного помять в руках и отправить к курице. Перемешать и дать постоять два-три часа. Чтобы курица была еще вкуснее, можно оставить ее в маринаде на всю ночь.
Приступать к жарке шашлыка из курицы следует, когда угли полностью прогорят и будут слегка припорошены пеплом. Мясо нужно обжаривать до корочки с каждой стороны. В целом это займет около 15 минут.
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