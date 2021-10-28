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Житель Китая рассказал, как приготовить ароматные и хрустящие маринованные огурцы. Своим кулинарным секретом он поделился с порталом Sina.
Тщательно помойте огурцы, после этого обрежьте "попки". С помощью ножа разделите овощи на две равные части. Нарежьте плоды небольшими полосками. Здесь есть важный нюанс – семена обязательно нужно удалить.
Возьмите глубокую миску и переложите туда огуречный ломтики. Всыпьте немного соли, все перемешайте и оставьте на минут 10.
Очистите и измельчите чеснок. Имбирь нарежьте тонкими полосками, кориандр – дольками, а перец чили – кружочками.
На дно сковороды налейте немного растительного масла. Обжарьте кусочки чеснока, имбиря, кориандра, перца чили и сычуаньского перца. Затем все содержимое сковороды переложите в банку или другую подходящую емкость.
Влейте туда необходимое количество устричного соуса, уксуса, светлого и темного соевого соуса, а также всыпьте сахар. Хорошенько перемешайте все ингредиенты.
Достаньте огурцы из емкости с солью. Отожмите лишнюю влагу руками и положите овощи в банку с соусом. Еще раз перемешайте и оставьте на четыре часа.
Не забывайте регулярно перемешивать содержимое!
Ранее "Утро.News" поделилось экспресс-способом засолки огурцов.
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