Ароматные и хрустящие: экспресс-способ засолки огурцов

Особой популярностью такой рецепт пользовался в советское время

Для тех, кто ностальгирует по закускам из СССР, а также не любит слишком долго ждать, существует рецепт быстрой засолки огурцов. По вкусу они напоминают бочковые, а в 1980-х годах такую закуску можно было купить на каждом рынке. Для приготовления потребуется минимум ингредиентов и три дня ожидания. 

Ингредиенты 

Огурцы – 2 кг. 

Ржаной хлеб – 150 гр. 

Вода – 2 л. 

Соль – 2 ст.л.

Чеснок – 3-4 зубчика 

Укроп – по вкусу 

Приготовление 

Для начала следует залить огурцы холодной водой и оставить на пару часов. После этого воды нужно слить и тщательно промыть овощи. 

Далее необходимо обжарить хлеб на сковородке. Добавлять масло не нужно. Вам нужно просто слегка подсушить кусочки с обоих сторон. 

Затем наступает очередь рассола. Добавьте воду в кастрюлю, доведите до кипения и только после этого можно солить. Остается только тщательно перемешать, чтобы специя полностью растворилась. 

На следующем этапе нужно положить на дно банки несколько раздавленных зубчиков чеснока и укроп. Следом в емкость добавьте огурцы и не забудьте избавиться от "хвостиков".

Поверх овощей следует добавить хлеб, а затем залить заготовку горячим рассолом. 

Плотно закройте банку крышкой и дайте закуске "дойти" при комнатной температуре. На это уйдет примерно 2-3 дня. Затем достаньте плоды, а рассол процедите с помощью марли. Чеснок, хлеб и зелень можно смело выкидывать. 

Огурцы поместите обратно в банку, залейте рассолом и уберите на хранение в погреб или в холодильник. Приготовленные таким способом овощи получаются ароматными и хрустящими. 

Ранее "Утро.Ньюс" делилось рецептом соленых арбузов на зиму. 

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