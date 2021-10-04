Зимний десерт из сливы: легкий рецепт ароматного компота

Сладкое лакомство всем придется по вкусу

Сейчас все хозяйки заняты сохранением плодов летних трудов. Овощи и фрукты необходимо законсервировать, чтобы иметь возможность наслаждаться свежими закусками и десертами в зимний период. Например, сочные сливы можно заготовить так, что их вкус будет очень похож на вкус только что сорванного с дерева плода.

Ингредиенты

Для сладкого лакомства на зиму потребуется 2 килограмма слив и 2 литра воды.

Пошаговый рецепт приготовления

В первую очередь, необходимо подготовить банки. Их нужно тщательно вымыть и хорошенько простерилизовать.

Для этого рецепта подходят плоды твердых сортов. Их также же нужно вымыть, а затем обсушить на полотенце. Теперь будущее зимнее угощение следует переложить в высушенные простерилизованные емкости.

Затем в банки нужно залить кипяток. Сливы следует оставить в таком состоянии минут на пять. Затем воду нужно слить и снова залить кипяток. Дать постоять еще 5 минут и прикрыть крышкой.

Теперь банки со сливами, залитыми водой, нужно поставить в кастрюлю с горячей водой на 10 минут. После этого осталось закатать крышки и укутать банки одеялом на 24 часа до полного остывания. Хранить угощение рекомендуется в прохладном темном месте.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом варенья-пятиминутки из сливы.

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей