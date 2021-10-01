Рецепт "Юрчи": ароматная зимняя закуска из кабачков

Сбалансированный вкус угощения порадует гурманов

Пора приготовления всевозможных закруток, закусок и овощных лакомств на зиму в самом разгаре. Разнообразить привычный ассортимент маринованных угощений можно простым рецептом ароматного блюда под названием "Юрча".

Ингредиенты

3 кг кабачков, 1 кг болгарского перца, полтора килограмма томатов, 150 г петрушки, две чесночные дольки, 80 г соли, 200 г сахарного песка, 300 мл растительного масла, 100 мл уксуса 9%, 12 горошин черного перца, 4 горошины душистого перца, 3 лаврушки.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала нужно нарезать кабачки небольшими кубиками. После этого следует почистить перец и нарезать его также небольшими кубиками.

Теперь отправляем томаты, чесночные дольки и петрушку в мясорубку. Полученное пюре нужно вылить в кастрюльку и поставить на огонь. Туда же всыпать сахарный песок с солью, затем добавляем уксус, масло и все специи.

Когда смесь закипит, туда следует высыпать нарезанные кабачки с перцем, хорошенько перемешать и потушить в течение 1 часа. Периодически будущее угощение нужно перемешивать.

Пока "Юрча" томится на огне, можно заняться банками. Их нужно хорошенько простерилизовать, чтобы угощение сохранилось до следующего лета или дольше.

Осталось залить ароматное овощное лакомство в емкости, закатать их и укутать до полного остывания. Хранить закуску на зиму лучше в прохладном месте.

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