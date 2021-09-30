Пристальный контроль за огородом позволит не только уберечь плоды, но и дать хороший урожай

Посадка озимого лука знаменует получение крупного урожая уже к летнему сезону, что также дает возможность для того, чтобы собрать плоды в самом начале лета. Однако ошибки неизбежны – особенно у начинающих дачников. Если лук начал прорастать еще до зимы, то спасти его поможет теплый и мягкий зимний сезон. Главное – не дать ему замерзнуть.

Меры по спасению

Почва нуждается в мульчировании. Используйте для этого рыхлую землю, засыпьте ее на грядки с луком небольшой толщиной – в 3-4 сантиметра. Может сгодиться и торф с сеном, а также опавшая осенняя листва.

Прикройте мульчу ветками, чтобы избежать выветривания. А если почва еще не промерзшая, то подсадите новые луковицы, выкопав предварительно "старый". Так вы спасете огород от весенних "стрелок", которые прорастут после зимы на грядках.

Что делать весной

После того, как снег сходит, вегетационный процесс ускоряется, а ухода требуется все больше. Теперь нужно позаботиться о подкормке. Для этого разведите на десять литров воды 30 граммов азотистого удобрения, с которым нужно пройтись по грядкам.

После полива разрыхлите почву. Не забывайте об удалении сорняков. Если всход начался раньше ожидаемого времени, то позаботьтесь о том, чтобы обеспечить лук необходимым теплом – весной вы только порадуетесь богатому урожаю.

Добавим, что в случае прорастания четвертого пера у куста необходимы подкормки из суперфосфата и калия. А чтобы избежать вредителей вроде луковой мухи, можно подсадить вокруг бархатцы или календулу.

Ранее мы рассказывали о том, с какими овощами нельзя хранить лук.