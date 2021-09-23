Сытно и вкусно: рецепт супа с лесными грибами

Отличным дополнением к блюду станут сметана и свежая зелень

Из грибов, собранных в лесу, можно приготовить огромное количество разнообразных блюд. Чаще всего на их основе делают заготовки на зиму. Однако если у вас остались лишние грибочки, попробуйте сварить из них вкусный и сытный суп.

Ингредиенты на пять порций:

Лесные грибы – 300 граммов,

Вермишель (мелкая) – полторы столовые ложки,

Морковь – одна штука,

Картофель – две штуки,

Лук репчатый – одна штука,

Соль – две чайные ложки,

Черный молотый перец – одна щепотка,

Растительное масло – две столовые ложки,

Лавровый лист – две штуки,

Вода – два литра.

Приготовление 

Тщательно помойте и переберите грибы. Нарежьте их на кусочки среднего размера.

Наполните кастрюлю водой, бросьте туда грибы. Поставьте на плиту и дождитесь закипания. После этого слейте "старую" жидкость, а затем добавьте два литра чистой воды. Варите примерно 15 минут.

Бульон процедите через дуршлаг. Отправьте его обратно на плиту. В это время грибы пусть полежат отдельно.

Очищенный картофель нарежьте небольшими кубиками. Добавьте ингредиент в бульон.

Обжарьте мелко нарезанный лук. В сковороду всыпьте натертую на крупной терке морковь.

Добавьте в сковороду грибы. Жарьте их вместе с луком и морковкой в течение 10 минут.

Когда вы поймете, что картофель практически сварился, добавьте в кастрюлю грибы вместе с поджаркой. Всыпьте необходимое количество соли и перца.

Как только бульон начал кипеть, всыпьте вермишель. Варите еще минут пять.

В конце бросьте лавровый лист. Снимите кастрюлю с плиты и подождите 10 минут – за это время суп должен настояться.

Отличным дополнением к грибному супу станут сметана и свежая зелень. 

Ранее "Утро.News" поделилось рецептом жареных грибов на зиму. 

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