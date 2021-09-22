Без маринада: рецепт жареных грибов на зиму

Вам понадобится всего четыре ингредиента

Жареные грибочки – это идеальное дополнение к гарниру в виде сваренной картошки. Мало кто знает о том, что плоды, которые прошли такой вид обработки, могут быть отправлены на длительное хранение, а не съедены зараз.

Многие привыкли к тому, что для консервации нужны вареные грибы. Однако это не всегда так.

Ингредиенты:

Грибы (любого вида) – один килограмм,

Растительное масло – 300 миллилитров,

Сливочное масло – 50 граммов,

Соль – три чайные ложки.

Приготовление:

Переберите все грибы. Тщательно помойте их под проточной водой, обрежьте червоточины.

Подождите, пока вода стечет. После этого нарежьте грибы небольшими ломтиками.

Возьмите глубокую сковороду. Налейте в нее больше половины постного масла. На дне изделия разложите грибы, добавьте необходимое количество соли.

Жарьте на медленном огне в течение одного часа. Сковорода обязательно должна быть накрыта крышкой. Не забывайте периодически помешивать содержимое.

По истечении 60 минут откройте крышку. Подождите, пока грибной сок испарится, а масло станет прозрачным.

Снимите сковороду с плиты. Разложите грибы по заранее подготовленным банкам (лучше брать небольшие изделия). Залейте плоды кипящей смесью из двух видов масла – так, чтобы высота слоя составляла один сантиметр.

Закройте банки полиэтиленовыми крышками, затем, уже после полного остывания, уберите заготовки в холодильник. 

Ранее "Утро.News" поделилось рецептом маринованных белых грибов. 

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