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Осень – период, когда хозяйки активно занимаются различными заготовками на зиму. Баклажаны являются одним из самых популярных ингредиентов, используемых в этом деле. Предлагаем вам приготовить салат на основе пасленовых.
Баклажаны – два килограмма,
Болгарский сладкий перец – один килограмм,
Морковь – полкилограмма.
Для соуса:
Помидоры – полтора килограмма,
Чеснок – 200 граммов,
Горький перец – один стручок,
Укроп – один пучок,
Петрушка – один пучок,
Растительное масло – пол-литра,
Сахар – 150 граммов,
Соль – 50 граммов,
Уксус 6% – 100 мл.
У баклажанов обрежьте хвостики. После этого нарежьте плоды небольшими кубиками.
У болгарского перца удалите все семена, а затем нарежьте его полукольцами. Морковь пропустите через крупную терку.
Возьмитесь за приготовление соуса. Подготовьте помидоры, чеснок и горький перец. Все ингредиенты отправьте в мясорубку. Покрошите туда зелень.
Полученную смесь выложите в кастрюлю. Добавьте необходимое количество сахара, соли, уксуса и растительного масла. Поставьте кастрюлю на плиту и доведите овощную массу до кипения. Не забывайте периодически помешивать соус.
После закипания добавьте в смесь баклажаны, болгарский перец и морковь. Варите в течение одного часа. В это время подготовьте банки.
По истечении 60 минут разложите баклажаны по банкам, заполните изделия горячим соусом. Закупорьте крышки и переверните банки. Сверху накройте их пледом.
Ранее "Утро.News" поделилось рецептом баклажанов на зиму целиком.
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