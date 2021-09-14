Всего два ингредиента: рецепт варенья-пятиминутки из сливы

Такое лакомство можно есть самостоятельно, а можно использовать при приготовлении других блюд

Существует множество рецептов варенья из слив, но зачем что-либо выдумывать, когда можно приготовить вкуснейший десерт всего лишь из двух ингредиентов. По желанию, конечно, хозяйки могут разнообразить лакомство специями, орехами или шоколадом. Плюс этого рецепта в том, что варенье готовится за считанные минуты, а фрукты при этом не развариваются. Потом такой джем можно добавлять в запеканки, выпечку, каши или же просто наслаждаться вкусом лета, запивая ароматным чаем. 

Ингредиенты 

Сахар – 700 гр. 

Слива – 1 кг. 

Приготовление 

Перед началом приготовления важно отобрать подходящие плоды. Они должны быть в меру жесткими и сладкими. Также для этого рецепта подойдут немного перезрелые сливы. 

После следует помыть сливы, удалить плодоножку и листья. 

Далее необходимо с помощью острого ножа разрезать каждый плод, убрать косточку. 

Нарезать фрукты можно произвольно. Если хотите, то можете готовить из половинок, но также можно нарезать сливы более мелко. 

Засыпьте плоды сахаром и оставьте на два-три часа. Это необходимо для того, чтобы сливы выделили сок. 

После этого можно приступать к приготовлению варенья. Поставьте кастрюлю на медленный огонь. 

Когда варенье закипит, нужно варить еще около пяти-семи минут. Не забывайте помешивать фрукты. Если появится пенка, то ее лучше убрать. 

Остается только разлить варенье по банкам и закатать. Лакомству нужно отдохнуть, поэтому накройте емкости с джемом одеялом и оставьте до полного остывания. 

Хранить сливовое варенье нужно в прохладном и темном месте. 

Ранее "Утро.Ньюс" публиковало рецепт маринованных слив. 

Эксперт назвал три шага для прекращения звонков от мошенников

Несколько простых правил, чтобы защититься

"Гоните лупатого какаду": поехавшего на Донбасс Киркорова упрекнули в лицемерии

Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...

Выбор редакции

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей