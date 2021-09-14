Этому учат в кулинарных школах: маленькие хитрости при готовке

Секреты профессионалов позволят сделать привычное блюдо вкуснее, а кухню - чище

Порой бывает так, что блюда не получаются: например, мясо выходит жестким или пригорает. Не говоря уже о том, что после приготовления ужина на кухне, как правило, нужно проводить генеральную уборку. У профессионалов и опытных поваров нет таких проблем, потому что еще на этапе их обучают маленьким хитростям, о которых нужно знать каждой хозяйке. 

Чтобы не скользила доска 

Если доска постоянно норовит куда-то "уехать", то просто подложите под нее полотенце, предварительно смочив ее в воде. 

Подготовить все ингредиенты заранее 

Хотите, чтобы готовка была в радость и ничего не подгорало, тогда подготовьте все ингредиенты заранее. Это поможет сберечь нервы и избежать хаоса на столе. 

Снизить кислотность соуса

Переборщили с кислотой при приготовлении соуса? Тогда просто добавьте немного сахара, который сбалансирует добавку. Если следите за фигурой, тогда вместо сахара положите 1/2 чайной ложки соды. 

СекретЫ для вкусного мяса 

Если собираетесь жарить мясо на сковородке, тогда просушите его перед этим. Уберите лишнюю влагу с помощью полотенца. Из-за переизбытка влаги мясо получается резиновым, а об аппетитной и румяной корочке можно и не мечтать. 

Также эксперты рекомендуют давать мясу отдыхать. Не спешите сразу подавать стейк. Позвольте ему несколько минут полежать, можно завернуть мясо в фольгу. Это сделает блюдо сочнее. 

Как правильно резать торт

Чтобы кусочки не прилипали к ножу, а сам разрез получался идеальным, то просто подержите нож в горячей воде буквально одну-две минуты. После этого вытрите его и приступайте к нарезке десерта.

Не спешите мыть сковороду 

Когда закончили готовку, то не спешите мыть посуду. Лучше добавьте немного куриного бульона или вина. Это позволит вам получить соус, который станет прекрасным дополнением к основному блюду.

Как сохранить зелень свежей надолго

Если хотите, чтобы зелень даже спустя несколько дней была свежей, тогда просто поместите ее в сухой контейнер, предварительно застив его бумажными полотенцами, которые предотвратят появление конденсата и не допустят быстрого гниения. 

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