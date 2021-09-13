Немного получившееся блюдо будет похоже на пончики

Одно из самых вкусных, недорогих и простых рецептов из детства являются оладьи. Их можно есть просто так или с медом или варьеньем – комбинаций такое множество, что обрадуют даже самого привередливого. Предлагаем вам попробовать приготовить их по особому рецепту: оладьи будут пышными даже после остывания, а по консистенции чем-то окажутся похожи на пончики.

Ингредиенты

Кефир – 0,5 л.

Яйцо – 1 шт.

Мука – примерно 450 гр.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Сода или разрыхлитель

Ванилин

Пошаговый рецепт приготовления

1. Смешиваем кефир, яйцо, сахар, соль и разрыхлитель (либо соду – гасить ее не нужно). Добавить ванилин по желанию.

2. Тщательно все перемешиваем, после чего постепенно добавляем муку. Итоговый результат будет сильно густым.

3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем оладьи на умеренном огне до золотистого цвета.

4. Готовые оладьи можно посыпать сахарной пудрой или полить вареньем.

Приятного аппетита!