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Одно из самых вкусных, недорогих и простых рецептов из детства являются оладьи. Их можно есть просто так или с медом или варьеньем – комбинаций такое множество, что обрадуют даже самого привередливого. Предлагаем вам попробовать приготовить их по особому рецепту: оладьи будут пышными даже после остывания, а по консистенции чем-то окажутся похожи на пончики.
1. Смешиваем кефир, яйцо, сахар, соль и разрыхлитель (либо соду – гасить ее не нужно). Добавить ванилин по желанию.
2. Тщательно все перемешиваем, после чего постепенно добавляем муку. Итоговый результат будет сильно густым.
3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем оладьи на умеренном огне до золотистого цвета.
4. Готовые оладьи можно посыпать сахарной пудрой или полить вареньем.
Приятного аппетита!
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