Как пух: рецепт пышных оладий без дрожжей

Немного получившееся блюдо будет похоже на пончики

Одно из самых вкусных, недорогих и простых рецептов из детства являются оладьи. Их можно есть просто так или с медом или варьеньем – комбинаций такое множество, что обрадуют даже самого привередливого. Предлагаем вам попробовать приготовить их по особому рецепту: оладьи будут пышными даже после остывания, а по консистенции чем-то окажутся похожи на пончики.

Ингредиенты

  • Кефир – 0,5 л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – примерно 450 гр.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Сода или разрыхлитель 
  • Ванилин

Пошаговый рецепт приготовления

1. Смешиваем кефир, яйцо, сахар, соль и разрыхлитель (либо соду – гасить ее не нужно). Добавить ванилин по желанию.

2. Тщательно все перемешиваем, после чего постепенно добавляем муку. Итоговый результат будет сильно густым.

3. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем оладьи на умеренном огне до золотистого цвета. 

4. Готовые оладьи можно посыпать сахарной пудрой или полить вареньем. 

Приятного аппетита!

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