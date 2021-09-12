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"Утро" предлагает несложный рецепт заготовки баклажанов
целиком на зиму.
Маленькие баклажаны – килограмм
Морковь – 1 штука
Чеснок – 5 зубчиков
Петрушка и укроп – по несколько веточек
Сахар и соль – по 2 столовые ложки
Перец душистый – 6 горошин
Лавровый лист – 2 штуки
Семена горчицы – чайная ложка
Девятипроцентный уксус – 100 миллилитров
Вода – 700 миллилитров.
Овощи нужно тщательно вымыть и отрезать с обеих сторон кончики. Затем "синенькие" нужно проколоть вилкой в двух-трех местах.
В кипящую воду добавьте половину столовой ложки соли и положите туда баклажаны минут на пять. Затем выньте их и положите под гнет минут на 10.
Зелень нужно мелко нарезать, чеснок – крупно. Морковь – тонкими полосками.
В чистые стерилизованные банки положите морковку, чеснок и нарезанную зелень. Сверху – баклажаны. Так, слоями, заполните всю банку.
Затем нужно приготовить маринад. В кастрюлю налейте 700 миллилитров воды, добавьте соль, сахар и специи, после закипания подождите минуты три. После влейте туда уксус.
Банки с баклажанами залейте кипящей жидкостью и закрутите плотно крышки. "Синенькие" на зиму готовы.
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