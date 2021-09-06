Помните, что нужно соблюдать меры безопасности

Рано или поздно у каждого владельца участка назревает проблема с пеньками, которые начинают в один прекрасный момент тревожить дачников. Из-за старения и болезней деревьев, а также перепланирования территории нужно мучаться, чтобы вытащить из земли длинные и крепкие корни.

Самый простой способ – удалить их еще во время освоения участка. Если вы еще не успели облагородить территорию, можно воспользоваться услугами профессионалов и вызвать спецтехнику, которая в считанные часы приведет все в порядок. Недостаток же заключается в следах, которые оставляет машина. От них придется избавляться, работая лопатой.

Ручное выкорчевывание

Метод прост, однако весьма трудоемок. Впрочем, бывает и так, что времени не остается – приходится брать в руки лопату и трудиться в поте лица. Выкопайте яму, оголив само корневище. Затем проведите отводный желоб и влейте воду. Перерубите оголенные участки. Действуйте осторожно, чтобы не пораниться – в яме копаться крайне неудобно. Все обломки вынимайте из грунта.

Использование огня

Довольно простой, хотя и опасный способ. Оградите остатки дерева от построек и заборов, а также ЛЭП. Строго воспрещается заниматься такой работой у торфяников.

Высверлите два канала в пне на максимальной глубине – так, чтобы они пересекались. В одном из них необходим огонь, второй же нужно раздувать. Как правило, для этого используется бензин.

Химия

Разного рода препараты используются для разрушения остатков деревьев. Высверлите глубокие отверстия – за пару недель до заморозков. Засыпьте реагент. Плотно утрамбуйте гранулы в полость, пролейте туда воду и накройте спил пластиковым материалом. Через несколько месяцев коряга должна сгнить.

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