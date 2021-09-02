Ингредиентов понадобится минимум

Перец можно смело отнести к той категории овощей, которые хранятся не самым лучшим образом. Если консервировать овощи, то они теряют свой первоначальный вкус, не говоря уже о витаминах. В этом случае поможет способ, для которого не понадобится уксус, сахар и соль. При этом перец сохранит свой витаминный заряд на целый год.

Заморозка перца

Это один из самых простых способов заготовить перец на зиму. Использовать лучше все пакеты с замочком, потому что в таком случае внутрь мешочка почти не попадает воздух.

Для начала нужно тщательно промыть перец, удалить семена и плодоножку.

Оставьте овощи на некоторое время, чтобы они высохли.

Затем нарежьте перец на кольца или четвертинки.

Остается дело за малым. Разложите измельченный перец по пакетам и уберите в морозилку. Рекомендуется установить режим быстрой заморозки. Чем быстрее схватятся овощи, тем меньше влаги успеют выделить.

Как использовать после заморозки

Заготовленный таким образом перец спокойно сохранится до начала следующего сезона. Использовать его, кстати, тоже просто. Если хотите добавить овощ в горячие блюда, то размораживать его не нужно.

Для добавления в салаты и закуски лучше все-таки дождаться его оттаивания.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, когда и как собирать свеклу, чтобы она дольше хранилась.