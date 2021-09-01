Ароматное угощение станет настоящим украшением стола

Летний сезон подошел к концу. Работ на огороде стало значительно меньше, и сейчас у любителей природы высвободилось время на лесную охоту. Тем более, что традиционно самые лучшие урожаи грибов приходятся на период ранней осени. Стоит отметить, что удачный поход по грибы может принести несколько корзин "улова". В таком случае придется задуматься над тем, как сохранить вкусные грибочки на зиму.



Отличным вариантом будет замариновать грибочки. Эта операция не займет много времени, зато обеспечит вас изысканной и очень вкусной закуской, которой можно будет насладиться длинным зимним вечером. Ниже приведен пошаговый рецепт маринованных белых грибов.

Ингредиенты

Белые грибы (боровики) – сколько удалось собрать. На 1 литр отваренных грибов потребуется 1,2 литра воды, полторы столовые ложки нейодированной соли, две лаврушки, шесть горошин черного перца, два бутоны гвоздики, душистый перец по вкусу, 60 мл 9% уксуса.

Пошаговый рецепт приготовления

Белые грибы необходимо мариновать отдельно. Их нужно хорошенько вымыть и почистить. Для маринования лучше брать идеальные грибочки без червоточины и с небольшими шляпками. Каждый прошедший кастинг гриб нужно отдельно помыть под проточной водой.

Теперь грибы следует нарезать на четыре части, совсем маленькие можно не трогать. Потом их нужно варить около 20 минут. После закипания огонь убавить, а также снять пену. Готовые грибочки нужно промыть горячей водой.

Осталось приготовить маринад. Сначала вскипятить воду, а потом добавить туда специи и грибы. Варить без крышки на слабом огне полчаса. В конце нужно влить уксус и дать угощению закипеть.

Теперь грибы вместе с маринадом нужно разместить по банкам. Стерилизовать банки с грибами на водяной бане около получаса. Потом емкости нужно закрыть крышкой и перевернуть до полного остывания. Хранить в сухом темном месте.

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