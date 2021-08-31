Рецепт проверен не одним поколением

Для того, чтобы сохранить сладкий перец надолго, многие хозяйки убирают плоды в морозильник. Но есть более действенный способ, благодаря которому овощи останутся вкусными и полезными. И от свежего перца, кстати, почти не отличить.

Ингредиенты

Перец – 2,5-3 кг.

Вода – 2 л.

Уксус – 4 ст.л.

Соль 2 ст.л.

Сахар – 2 ст.л. с горкой.

Приготовление

Для начала нужно тщательно вымыть перцы, а после удалить плодоножку и семена. Опытные хозяйки рекомендуют выбирать плоды небольшого размера.

В кастрюлю наберите воды, когда она закипит, можно опускать перцы. Варить овощи нужно около трех-пяти минут. Чем толще стенки у плодов, тем больше времени потребуется.

Когда перец стал мягче, достаньте его из воды и оставьте остывать.

Далее овощи следует разложить в заранее подготовленные банки.

Воду, в которой до этого варился перец, не выливайте. Доведите ее до кипения, а после добавьте соль и сахар. В конце не забудьте про уксус.

Остается дело за малым. Следует залить кипящий маринад в баночки с перцем и закатать.

Заготовку переверните, укройте одеялом и оставьте остывать.

Храниться такой перец будет долго. Даже если вы откроете банку через год-два, то вкус вас точно не разочарует.

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