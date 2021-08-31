Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Для того, чтобы сохранить сладкий перец надолго, многие хозяйки убирают плоды в морозильник. Но есть более действенный способ, благодаря которому овощи останутся вкусными и полезными. И от свежего перца, кстати, почти не отличить.
Перец – 2,5-3 кг.
Вода – 2 л.
Уксус – 4 ст.л.
Соль 2 ст.л.
Сахар – 2 ст.л. с горкой.
Для начала нужно тщательно вымыть перцы, а после удалить плодоножку и семена. Опытные хозяйки рекомендуют выбирать плоды небольшого размера.
В кастрюлю наберите воды, когда она закипит, можно опускать перцы. Варить овощи нужно около трех-пяти минут. Чем толще стенки у плодов, тем больше времени потребуется.
Когда перец стал мягче, достаньте его из воды и оставьте остывать.
Далее овощи следует разложить в заранее подготовленные банки.
Воду, в которой до этого варился перец, не выливайте. Доведите ее до кипения, а после добавьте соль и сахар. В конце не забудьте про уксус.
Остается дело за малым. Следует залить кипящий маринад в баночки с перцем и закатать.
Заготовку переверните, укройте одеялом и оставьте остывать.
Храниться такой перец будет долго. Даже если вы откроете банку через год-два, то вкус вас точно не разочарует.
Ранее "Утро.ру" делилось рецептом кабачковой икры "наоборот".
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...