На приготовление уходит не больше 15 минут

Кабачки – овощи неприхотливые в уходе, поэтому, как правило, хозяйки собирают богатый урожай. Для того, чтобы плоды не пропадали, можно приготовить необычную кабачковую икру. Рецепт немного отличается от классического, но заготовка обязательно придется вам по вкусу.

Ингредиенты

Кабачок – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Плавленный сыр – 150 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Укроп

Соль – по вкусу.

Приготовление

Для начала нужно помыть овощи, высушить их с помощью полотенца.

Морковь нужно почистить и измельчить на крупной терке. Лук также нужно нарезать на не слишком большие кусочки. Кабачок нарежьте кубиком.

Затем морковь и лук нужно выложить на разогретую сковороду с растительным маслом.

Обжаривайте овощи на среднем огне до полуготовности, только затем добавляйте кабачок.

Тушить плоды необходимо еще около 5-7 минут, не забывая помешивать.

После этого можно добавить соль. Жарьте овощи до готовности.

Далее необходимо дать моркови, луку и кабачку остыть. После этого их нужно переложить в глубокую тарелку, добавить сыр и измельченный укроп.

Остается лишь при помощи блендера измельчить овощи до однородной консистенции и разложить по банкам.

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