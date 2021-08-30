Кабачковая икра "наоборот": необычный рецепт заготовки

На приготовление уходит не больше 15 минут

Кабачки – овощи неприхотливые в уходе, поэтому, как правило, хозяйки собирают богатый урожай. Для того, чтобы плоды не пропадали, можно приготовить необычную кабачковую икру. Рецепт немного отличается от классического, но заготовка обязательно придется вам по вкусу. 

Ингредиенты 

  • Кабачок – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт. 
  • Плавленный сыр – 150 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.  
  • Укроп
  • Соль – по вкусу. 

Приготовление 

Для начала нужно помыть овощи, высушить их с помощью полотенца. 

Морковь нужно почистить и измельчить на крупной терке. Лук также нужно нарезать на не слишком большие кусочки. Кабачок нарежьте кубиком.

Затем морковь и лук нужно выложить на разогретую сковороду с растительным маслом. 

Обжаривайте овощи на среднем огне до полуготовности, только затем добавляйте кабачок. 

Тушить плоды необходимо еще около 5-7 минут, не забывая помешивать. 

После этого можно добавить соль. Жарьте овощи до готовности. 

Далее необходимо дать моркови, луку и кабачку остыть. После этого их нужно переложить в глубокую тарелку, добавить сыр и измельченный укроп. 

Остается лишь при помощи блендера измельчить овощи до однородной консистенции и разложить по банкам. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно хранить кабачки, чтобы они оставались свежими до Нового года. 

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