Три в одном: рецепт простой заготовки на зиму из груш

Блюдо из фруктов можно будет съесть, попить или добавить в выпечку

Консервированным грушам можно найти сразу три применения, если приготовить их по особому рецепту.– приготовить груши в сиропе. Получившимеся фруктами можно будет насладиться зимой на столе в качестве закуски, десерта или напитка. А самое большое достоинство такого способа приготовления – не требуется особой подготовки. 

пошаговый Рецепт заготовки из груш на зиму

1. Берем груши без повреждений, среднего размера. Их нужно помыть и уложить компактно в трехлитровую банку. 

2. Заливаем кипятком под самый верх и даем настояться примерно полчаса. 

3. Воду сливаем в кастрюлю, добавляем туда сахар из расчета 200 граммов на одну трехлитровую банку. Кипятим. 

4. Заливаем груши сиропом, сыпем в банку чайную ложку лимонной кислоты. 

5. Закрываем банку и храним в темном и прохладном месте.

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