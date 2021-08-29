Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Консервированным грушам можно найти сразу три применения, если приготовить их по особому рецепту.– приготовить груши в сиропе. Получившимеся фруктами можно будет насладиться зимой на столе в качестве закуски, десерта или напитка. А самое большое достоинство такого способа приготовления – не требуется особой подготовки.
1. Берем груши без повреждений, среднего размера. Их нужно помыть и уложить компактно в трехлитровую банку.
2. Заливаем кипятком под самый верх и даем настояться примерно полчаса.
3. Воду сливаем в кастрюлю, добавляем туда сахар из расчета 200 граммов на одну трехлитровую банку. Кипятим.
4. Заливаем груши сиропом, сыпем в банку чайную ложку лимонной кислоты.
5. Закрываем банку и храним в темном и прохладном месте.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...