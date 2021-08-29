Блюдо из фруктов можно будет съесть, попить или добавить в выпечку

Консервированным грушам можно найти сразу три применения, если приготовить их по особому рецепту.– приготовить груши в сиропе. Получившимеся фруктами можно будет насладиться зимой на столе в качестве закуски, десерта или напитка. А самое большое достоинство такого способа приготовления – не требуется особой подготовки.

пошаговый Рецепт заготовки из груш на зиму

1. Берем груши без повреждений, среднего размера. Их нужно помыть и уложить компактно в трехлитровую банку.

2. Заливаем кипятком под самый верх и даем настояться примерно полчаса.

3. Воду сливаем в кастрюлю, добавляем туда сахар из расчета 200 граммов на одну трехлитровую банку. Кипятим.

4. Заливаем груши сиропом, сыпем в банку чайную ложку лимонной кислоты.

5. Закрываем банку и храним в темном и прохладном месте.