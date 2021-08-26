Для приготовления закуски понадобится минимум ингредиентов

Кабачок – неприхотливый в уходе овощ. Как правило, собрав богатый урожай, многие хозяйки не всегда не знают, что с ним делать. Один из вариантов – приготовить вкусный салат с томатной пастой. Такая заготовка хорошо хранится, при этом обязательно придется по вкусу и гостям, и домочадцам.

Ингредиенты

Кабачки – 6 кг.

Сахар – 1,5 стакана,

Растительное масло – 350 мл.,

Уксус – 250 мл.,

Соль – 2 ст.л.,

Томатная паста – 1 л.

Чеснок – 200 гр.,

Зелень, специи – по вкусу.





ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для начала нужно тщательно промыть овощи. Чистить кабачки не нужно. Порежьте их кубиками среднего размера.

Положите измельченные кабачки в большую кастрюлю, добавьте пасту, сахар, масло, 9%-й уксус, соль и приправы.

Поставьте будущую заготовку вариться на медленный огонь. Доведите до кипения и варите еще 1 час, не забывая помешивать.

В конце добавьте измельченный чеснок. Его можно пропустить через пресс или натереть на терке. Также спустя час необходимо добавить зелень. Можно использовать петрушку, укроп или кинзу. Выбор зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Закуску нужно разложить по заранее простерилизованные банки, закатать, перевернуть и оставить остывать. Из такого количества продуктов у вас получится около 12 пол-литровых банок.

Хранить такой овощной салат можно и в квартирных условиях.

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