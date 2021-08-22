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Фаршированные зеленью и чесноком помидоры порадуют морозным
днем.
Зеленые помидоры – 2 килограмма
Перец – 600 граммов
Морковь – 300 граммов
Укроп и петрушка – по пучку
Чеснок – 100 граммов
Соль – 3,5 столовые ложки
Вода – полтора литра.
Чищенный чеснок, морковь и перец измельчить в блендере.
Мелко нарезать зелень. Овощи и зелень сложить в миску, добавить половину столовой ложки соли и тщательно перемешать.
Вымытые зеленые помидоры нужно надрезать посередине, но не до конца. Далее необходимо вынуть часть мякоти и нафаршировать овощами.
В большую кастрюлю положить помидоры. В холодной воде растворить 3 столовые ложки соли и залить овощи этим рассолом. Сверху нужен гнет.
Зеленые помидоры нужно оставить при комнатной температуре примерно на неделю. Затем, когда они просолятся, их нужно хранить в прохладном месте либо убрать в холодильник.
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