Помидоры на зиму: рецепт с луком

Ароматная закуска не оставит равнодушных

"Утро" предлагает рецепт салата из помидоров и лука на зиму.

Продукты на 4 пол-литровые банки:

Помидоры – килограмм (лучше брать мясистые сливки, в них нет лишней жидкости)

Лук репчатый – 2 штуки

Чеснок – 3-4 зубчика

Лавровый лист – по 1-2 штуки на банку

Черный перец – 15 горошин

Маринад на литр воды:

Сахар-песок – две с половиной столовые ложки

Соль – столовая ложка

Уксус девятипроцентный – три столовые ложки

Масло подсолнечное – три столовые ложки.

Приготовление:

Очищенный лук порезать полукольцами. Чеснок почистить и порезать тонкими ломтиками.

Вымытые помидоры нарезать четвертинками.

Банки простерилизовать, на дно уложить перец, чеснок, лавровый лист.

Помидоры и лук выкладывать слоями. Затем нужно наполнить банки с салатом кипятком до горлышка и накрыть крышками. Через 20 минут воду вылить в кастрюлю и сделать маринад. Для этого воду вскипятить, положить соль, сахар, после повторного закипания влить уксус и растительное масло. Маринад перемешать и залить овощи. Закрутить крышки.

После того, как заготовки остынут, убрать их в прохладное место.

Часто хозяйки сталкиваются с неприятными сюрпризами, открывая банки с соленьями. Соленые помидоры могут быстро испортиться, банки взрываются. Чтобы этого не произошло, нужно следовать простым советам. Подробности – в нашем материале.

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