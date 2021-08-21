Закуска отлично хранится даже в квартирных условиях

Конец августа – самое время заняться приготовлением закруток на зиму. Как правило, к этому времени поспевают перцы, из которых можно сделать лечо. Разнообразить вкус заготовки можно, если добавить в нее несколько видов перца. Закуска получается в меру острой, при этом хорошо и долго хранится.

Ингредиенты

Помидоры – 1,5 кг.,

Сладкий перец – 1 кг.,

Чеснок – 2 головки,

Сахар – 1/3 стакана,

Растительное масло – 1/3 стакана,

Соль – 1 ст.л.,

Красный молотый перец – по вкусу,

Острый перец – 2 шт.

Приготовление

Для начала помойте все овощи, уберите лишнюю воду.

Помидоры нарежьте дольками, слишком мельчить не нужно. Перец очистите от семян, измельчите.

Чеснок нашинкуйте тонкими слайсами или же измельчите на терке. Острый перец следует нарезать кольцами.

Положите помидоры в кастрюлю, варите на медленном огне до тех пор, пока не начнет выделяться сок. После этого необходимо увеличить огонь и варить до закипания. Кипятить томаты нужно еще около 15 минут.

Затем добавьте перец, соль, сахар и масло. Варите еще 25 минут.

После этого залейте чайную ложку 70% уксусной кислоты, добавьте чеснок, молотый и острый перец. Варите 5 минут, а после этого можно раскладывать закуску по заранее простерилизованным банкам.

Если закручиваете лечо винтовыми крышками, то переворачивать банки не нужно.

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